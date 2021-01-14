我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

不打官司 Visa放棄收購Plaid

編譯林奇賢／綜合報導
Visa已終止對金融科技新創Plaid的收購計畫。（美聯社）
Visa已終止對金融科技新創Plaid的收購計畫。（美聯社）

國際信用卡組織Visa已終止對金融科技新創公司Plaid的收購計畫，因為美國司法部約兩個月前以此舉將限制支付產業競爭為由，對Visa提出反托辣斯訴訟。

財經網站CNBC報導，Visa約一年前宣布計劃以53億美元買下Plaid，約為這家新創公司彼時估值的兩倍。這樁購併案去年卻受到阻撓，因為司法部指出此舉可能讓Visa扼殺潛在競爭威脅。

Plaid的數位基礎設施，串接不同的金融資料，例如各家銀行的帳戶，乃至Venmo、Coinbase等金融新創的應用程式（App），讓用戶的金融資訊集中，能一目瞭然每個帳戶的情況。Plaid表示，目前已整合逾1.1萬家銀行。

司法部認為，這樁併購案可能讓Visa擴大簽帳交易的「壟斷地位」，因此「必須阻止」。

Visa執行長凱利13日在宣布終止收購的聲明指出，「漫長且複雜的訴訟」，將「費時相當久才能徹底解決」。

Plaid執行長佩雷特（Zach Perret）則說，該公司未來將以投資人和合作夥伴的身分，與Visa繼續合作。

司法部隨即發布聲明，認為終止這樁購併案是「美國消費者與小型企業的勝利」。

Visa 司法部 美國

上一則

現在買股來得及！分析師：蘋果市值明年飆3兆美元

下一則

加國零售巨擘 擬併家樂福

延伸閱讀

不想打反托辣斯官司 Visa放棄收購Plaid

不想打反托辣斯官司 Visa放棄收購Plaid
財經簡訊

財經簡訊
孟晚舟向加拿大法院 申請放寬保釋條件

孟晚舟向加拿大法院 申請放寬保釋條件
波音就737 MAX空難 與美司法部達成25億美元和解

波音就737 MAX空難 與美司法部達成25億美元和解

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休