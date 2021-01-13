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全球豪華車銷售 賓士五連霸

編譯林奇賢／綜合報導
賓士2020年再度擊敗BMW，連五年坐上全球豪華車銷售冠軍寶座。 （路透）
賓士2020年再度擊敗BMW，連五年坐上全球豪華車銷售冠軍寶座。 （路透）

最新數據顯示，賓士（Mercedes Benz）去年全球銷量為216.6萬輛，擊敗寶馬（BMW），連續第五年奪得全球豪華車銷售冠軍。然而，隨著電動車銷量日益增加，德國車廠在中國市場的宰制力開始走下坡。

彭博資訊報導，賓士去年銷量比勁敵BMW來得好，但兩大車廠銷量卻同步下滑，幅度分別為7.5%和7.2%，在此同時，特斯拉、蔚來、理想等電動車公司，成功打入中國車市，成為這個全球最大市場不可忽視的勢力。

BMW、賓士和福斯（VW）等德國車廠，過去長期包辦中國豪華車逾六成的市占。這個市場是帶動德國去年經濟的來源之一，但德國車廠去年仍流失部分市占給電動車新創。

投資機構Piper Sandler分析師帕特表示：「過往所向披靡的德國車品牌，已開始將一些市占讓給特斯拉等電動車公司。」他預估，對BMW、賓士和奧迪（Audi）而言，這種情況將只會變得更嚴重。

德國車廠正快速擴大電動車的產品陣容，以因應此一威脅。

賓士母公司戴姆勒（Daimler）今年將推出四款純電動車，首輛便是本月將公布的跨界電動休旅EQA；BMW將在2023年前推出25款純電動車與插電式油電車。

儘管賓士去年在總銷量上擊敗BMW，但BMW去年電動車和插電式油電車銷量近19.3萬輛，反倒勝過賓士的約16萬輛。

電動車 德國 中國

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