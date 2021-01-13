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GM發表電動貨車 股價觸新高

財經新聞組／綜合報導
通用汽車發表全新電動貨車EV600，FedEx是第一個客戶。（美聯社）
通用汽車發表全新電動貨車EV600，FedEx是第一個客戶。（美聯社）

通用汽車(GM)發表全新電動貨車EV600，並透露未來將開發飛行車的計畫，股價盤中創下歷史新高，一度上漲8.8%至每股48.95元，收升6.24%至47.82元；之前高點46.76元創於2017年10月。這是GM於經濟大衰退期間宣告破產並於2010年上市來的最高紀錄。

GM12日發表一大一小兩款電動車，包括續航400公里的貨車EV600，以及迷你電動推車 EP1，並宣布成立全新商業部門BrightBrop，「建立一個由電子產品、軟體和服務驅動，覆蓋至最後一公里的物流生態系統，令配送和物流更具效率」，第一個客戶就是 FedEx。

與此同時，GM旗下豪華車品牌凱迪拉克 (Cadillac) 宣布進軍「個人空中運輸交通工具」領域。

GM表示，希望在2025年前在電動和自動駕駛車領域上投資270億美元，實現全球銷售100萬輛電動汽車的目標，並在此前生產 40% 的美國入門級電動汽車。

另外，GM預估2025 年美國物流外送市場金額將高達8500億美元，2030年都會區的最後一里路運送需求，將會比現在成長 78%，這也代表全球百大城市中，對於物流運具將會成長 36%。

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