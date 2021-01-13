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大摩不再預期美元走貶

編譯葉亭均／綜合報導

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元表現的DXY美元指數，12日在平盤附近狹幅波動，不過仍穩守90點大關，截至11日已連四天上揚。摩根史坦利（大摩）策略師不再預期美元短期走貶，理由是在重大財政政策擴張前景等因素推動下，美國利率的主導因素轉變，釋放出美元近期跌勢可能告終訊號。

包括霍恩巴赫及洛德在內的大摩策略師於9日的報告中表示：「在美國財政刺激措施推出的可能性上升，以及對美元看貶情緒過多的情況下，我們對美元的看法轉為中性」，同時，策略師也表示他們在尋找「何時轉為多頭的訊號」。

摩根史坦利過去九個月都看空美元，現在已撤出放空美元對歐元與加幣部位，這也是該公司團隊自去年3月以來首次調整美元策略。

摩根史坦利策略師群表示，民主黨在喬治亞州上周的參議員選舉獲勝，代表1兆美元額外疫情紓困方案最快在本季會出爐。

此外，聯準會也有可能討論政策正常化，而且最快在6月展開。

大摩策略師表示：「這兩項因素將驅散普遍認為美元會因美債殖利率低而走弱的假設。」

策略師說，隨著焦點轉向美國新的財政政策，「我們認為美國實質殖利率和美元都處於觸底反彈的過程。」

美元 美國 摩根史坦利

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