我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

Fed縮表升息 市場觀望

編譯湯淑君／綜合報導
Fed官員強調，美國下階段經濟復甦將最艱難，亟需財政刺激措施持續支持。（美聯社）
Fed官員強調，美國下階段經濟復甦將最艱難，亟需財政刺激措施持續支持。（美聯社）

聯準會（Fed）多位官員表示，擴大財政支持和疫苗大規模接種，可望促成下半年美國經濟復甦，導致市場揣測年底前Fed可能縮減購債規模、2023年可能開始升息

今年有貨幣政策投票權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金11日接受CNBC訪問時說：「我認為下半年展望會很強。」

他表示，就業和通膨數字必須大幅改善，有關縮減購債的「討論才會攤在檯面上」。

巴金也強調，不希望重蹈2013年Fed官員表示考慮縮減購債、引發市場「縮減恐慌」（taper tantrum）的覆轍。

Fed上月表示，利率在2023年底前都將保持在接近0%，且會持續每月購入1200億美元債券，直到促進就業和穩定通膨目標見到「進一步實質進展」為止。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克11日表示，對2021年底開始縮減購債「持開放態度」。

他在演講中說：「主要視疫情和疫苗分配情況而定。若一切順利，順利與否很快便知，我認為（經濟成長）上修潛力很大。」

波斯提克認為經濟成長會比預期強，可能促使Fed官員在2022年下半年或2023年討論是否提高利率，比其他Fed官員預測的升息時點來得早。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭同日發言顯示，他認為經濟彈升幅度足以在下半年激起是否縮減購債討論。他說：「此刻我不想遽下斷語，畢竟疫情還在蔓延…但我希望可能就在今年。」他預估今年美國成長率約5%。

之前Fed官員強調，若準備縮減購債，會儘早預告，以免美國公債殖利率猛然竄升。Fed副主席克拉瑞達8日表示，他不認為今年就會開始減少購債。

然而，2023年9月到期的歐洲美元期貨11日報價顯示，投資人預料到2023年時，Fed將提高利率0.25個百分點。

Pictet財富管理公司經濟學家柯斯特格說：「債市把Fed啟動升息的預估時間點提前了，儘管這似乎反映市場對拜登的財政刺激興奮過度。」

利率 美國 升息

上一則

車用晶片荒 國際車廠向台求援搶台積電產能

下一則

中國最大存儲晶片製造商「長江存儲」 今年產量將翻倍

延伸閱讀

喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2 全州打完要花兩年半

喬州疫苗施打緩慢 接種率全美倒數第2 全州打完要花兩年半
疫苗預約系統擾民、未提供語言服務 民代要求市府改善

疫苗預約系統擾民、未提供語言服務 民代要求市府改善
華人組織8大道派發防護用品 籲老人接種疫苗

華人組織8大道派發防護用品 籲老人接種疫苗
紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗

紐約市遊民所、超市員工可接種疫苗

熱門新聞

蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
道瓊工業平均指數升至歷史新高，由於喬治亞州的複選結果出爐，投資人對額外財政紓困措施的前景感到樂觀。美聯社

喬州選舉確定 道指收創新高

2021-01-06 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世