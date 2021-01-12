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蘋果自駕車 傳明年亮相

編譯葉亭均／綜合報導
韓媒報導，蘋果公司與現代汽車傳3月前簽署一項有關自駕車的合作協議。（路透）
韓媒報導，蘋果公司與現代汽車傳3月前簽署一項有關自駕車的合作協議。（路透）

南韓媒體Korea IT News報導，現代汽車蘋果公司計畫在3月前簽署協議一項合作協議，結盟開發自駕車，並且在2024年左右於美國開始生產，甚至在明年就會公布蘋果車的「測試版」。

現代汽車不願對IT News的報導置評，僅重申8日的聲明，蘋果公司則未發表評論。現代汽車上周發表聲明說，正與蘋果公司進行初步協商，但隨後又改口表示已收到「多家公司」的潛在合作意向，未再具體提及蘋果。

路透引述Korea IT News先前版本的報導指出，現代與蘋果計畫在起亞汽車於喬治亞州的工廠生產汽車，或共同投資在美國新設工廠，並且在2024年左右生產10萬輛車。擬議中計畫的全部年產能為40萬輛。起亞汽車是現代汽車的關聯企業。

Korea IT News的報導還表示，現代和蘋果計畫在明年公布蘋果車的「測試版」。

不過，Korea IT News在稍後的更新版報導刪除了細節，包括生產地點、產能、及簽署協議與推出測試車的時間表。

這個消息激勵現代汽車股價11日收盤大漲8.5%。起亞汽車股價11日收盤也漲2.6%。

券商Wedbush指出，現代汽車可能只是蘋果的第一家電動車合作夥伴，蘋果預料將在今年宣布電動車的戰略合作。

分析師艾夫斯認為，蘋果在2024年前發表首款單獨汽車產品的機率為35%~40%。

路透上月報導，蘋果正在發展自駕車技術，目標最快在2024年生產出可能包含其突破性電池技術的自駕轎車。

蘋果 汽車 自駕車

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