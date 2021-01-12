我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

比特幣暴跌 撼動市場信心

編譯林聰毅／綜合報導
走勢猶如雲霄飛車的比特幣11日一度重挫逾14%，引發投資人對加密貨幣榮景可能後繼無力的疑慮，撼動市場對比特幣榮景的信心。（路透）
走勢猶如雲霄飛車的比特幣11日一度重挫逾14%，引發投資人對加密貨幣榮景可能後繼無力的疑慮，撼動市場對比特幣榮景的信心。（路透）

走勢猶如雲霄飛車的比特幣11日盤中重挫逾14%，且過去兩天的跌幅為去年3月以來最大，引發投資人對加密貨幣榮景可能後繼無力的疑慮，撼動市場對比特幣榮景的信心。

根據彭博資訊報價，比特幣11日一度暴跌14.9%至3萬2338美元，兩天跌幅逾21%，是去年3月肺炎疫情重創金融市場以來最大。比特幣11日盤中稍後雖回升至3萬4714.75美元，跌幅仍達8.8%，且遠低於今年1月8日所攀抵的歷史高點4萬1981.75美元。

除比特幣外，其他數位資產也大跌，例如，第二大的數位貨幣乙太幣11日盤中大跌20％，拖累加密貨幣資產在24小時內蒸發1700億美元，意味著市場湧現獲利了結賣壓。

根據Coinmarketcap，加密貨幣市場11日市值已由前一天的1.1兆美元縮減至95,953億美元。

比特幣的價格在一年內漲逾三倍，不禁令人想起2017年的狂熱，之後價格急跌。長期多頭大師雅德尼擔心，比特幣這波飆漲可能是個極端泡沫的例子。

新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管艾伊亞表示：「這是否是更大修正的開始，尚待確定，但我們現在已經看到這條拋物線斷點，因此可能就是。」古根漢投資公司的投資長米納德推文指出：「該撤回一些資金了。」「比特幣的拋物線升勢短期內難以為繼。」他在去年12月下旬預測比特幣可能觸及4萬美元。

但比特幣的忠實信徒認為，這波漲勢與過去的景氣循環不同，因為隨著機構投資人的進場，這項資產已成熟，且逐漸被視為規避美元貶值和通膨風險的合法避險資產。 其他人則擔心，這波漲勢並不合理，主要是受龐大財政和貨幣刺激政策所帶動，比特幣不可能成為可行的替代貨幣。

Convoy Investments的共同創辦人王昊昊（Howard Wang）在報告中說：「幾乎可以肯定的是，比特幣正處在另一個泡沫中，當前的成長率難以持續，」 「它未來可能會成熟，但主要還是一種投機資產。」艾伊亞表示，比特幣「在真正修正之前」可能最高會來到4萬4000美元。

比特幣 美元 貨幣

上一則

殖利率上升 預示股市更加動盪

下一則

全球新船訂單 去年驟減五成

延伸閱讀

比特幣修正後反彈再創歷史新高 衝上41530美元

比特幣修正後反彈再創歷史新高 衝上41530美元
比特幣首度飆破4萬美元 交易平台也崩潰

比特幣首度飆破4萬美元 交易平台也崩潰

比特幣抗衡黃金？小摩喊14.6萬元

比特幣抗衡黃金？小摩喊14.6萬元
銳不可當！比特幣衝破35000美元 再創新高

銳不可當！比特幣衝破35000美元 再創新高

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人