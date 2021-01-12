我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

全球新船訂單 去年驟減五成

編譯林奇賢／綜合報導

最新數據顯示，去年全球新船訂單驟減逾50%，原因是隨著使用低汙染燃料期限日益逼近，船東在不知該改用哪種替代技術的情況下，大舉削減新船訂單。

彭博資訊引據IHS Markit的數據報導，繼2019年新船訂單減少近10%後，2020年訂單更是銳減逾50%到至少20年來最低。若訂單未回升，可能導致船隻不足，進而推升未來幾年的運費。

丹麥船公司D/S Norden的市場研究主管奧拉普表示：「不訂船是因為我們不知道要用何種燃料。」他認為，工程師和船隻設計師必須趕緊合作，以找出最佳解決方案。

目前被視為未來驅動商業船業的燃料包括液化天然氣、氨、氫、生質燃料，以及電力，但大多仍處於試驗階段，且至少在十年內無法擴展。由於商船壽命平均達20年，一旦選擇錯誤，代價可能非常高昂。

然而，船東做決定的時間所剩不多。2018年國際海事組織（IMO）訂定一個目標，要求2050年以前海運的溫室氣體排放量須降至2008年的一半。

這個期限促使部分船東推遲新訂單，直到更清楚何種新燃料是最佳選擇為止，後又遭逢全球貿易紛爭及新冠肺炎疫情，使訂單減少情況更加惡化。

IMO並已在去年元旦推出另一項規定，要求未安裝脫硫器的船隻，必須使用硫含量不超過0.5％的燃料，以減少汙染。

此外，隨著愈來愈多客戶要求海運須兼顧環保，無法改用乾淨燃料的船東未來可能會處於競爭劣勢。據顧問業者Drewy Maritime Services，在訂購的船隻中約12.3%是以替代燃料推進，相較下，目前全球船隊中僅0.6%採用替代燃料。

疫情 天然氣 新冠肺炎

上一則

比特幣暴跌 撼動市場信心

下一則

四大油國 調漲亞洲油價

延伸閱讀

英企馬拉松式適應脫歐

英企馬拉松式適應脫歐
缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺
亞洲液化天然氣 價格攀6年高點

亞洲液化天然氣 價格攀6年高點
中國製造！屋崙港將迎美國史上最大貨櫃起重機

中國製造！屋崙港將迎美國史上最大貨櫃起重機

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25
根據彭博億萬富翁指數，特斯拉股價7日大漲，讓馬斯克身價跟著增至1948億美元，比貝佐斯多出95億美元。(路透)

馬斯克玩真的！ 新首富擬散盡家財 砸錢殖民火星

2021-01-08 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人