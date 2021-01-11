我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

藍色浪潮效應 五類股當紅

編譯林奕榮／綜合報導

美國民主黨贏得總統大選並掌控國會參眾兩院，形成全面執政的「藍色浪潮」，分析師建議，投資人可布局旅遊、休閒及非消費必需品類股，搭上「再常態化」（renormalization）趨勢，並且迎合新任政府的擴大基建支出與能源轉型政策，投資基建與乾淨能源類股。

巴隆周刊報導，美股無疑將繼續上攻、且漲勢不會脫軌。根據Bespoke集團，歷史紀錄顯示，史坦普500指數在「藍色浪潮」下的平均年報酬率達14%，道瓊工業指數則達15.7%。藍色浪潮初期受惠的類股可能包括小型企業、清潔科技、景氣循環股和價值股，而美債殖利率曲線趨陡，將有利銀行、保險公司和其他金融業者。

分析師指出，拜登政府將加碼財政刺激措施，將有助原物料與工業類股走高，而新政府將推動能源轉型，也將激勵乾淨能源類股走揚，即便這個類股近來可能回檔，但綠能題材將在政府政策的支持下，延續多年。

分析師也建議，投資人可搭著「再常態化」浪潮，布局旅遊、休閒和非消費必需品類股，例如迪士尼、西南航空；房屋建商也迎來貸款利率低、需求升高等利多。

然而，民主黨全面掌控華府，未必對投資人完全有利，例如該黨計劃加強法規監管，可能對傳統能源業、大型科技、金融及健保業者造成更重的壓力。

拜登政府的一些政策可能推升赤字，並助長通膨壓力，讓聯準會（Fed）在試圖維持低利率時更加綁手綁腳。

拜登政府的議程也包含提高企業與個人稅負，但分析師指出，當局可能會到2022年才會逐步增稅，而且前提是經濟復甦站穩腳跟。

投資 分析師 拜登

上一則

星鏈衛星寬頻計畫 英國政府批准開發

下一則

美財報季開跑 今年財測聚焦

延伸閱讀

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？
美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局

美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局
取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限
拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
馬斯克取代貝佐斯成為全球首富。（路透）

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

2021-01-08 09:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析