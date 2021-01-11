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疫情肆虐 千萬人放棄求職

編譯黃嘉洵／綜合報導
日本放棄找工作的勞工階層人數變多。(歐新社資料照片)
日本放棄找工作的勞工階層人數變多。(歐新社資料照片)

日本美國，隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，上千萬名失業者已放棄求職，特別是年輕人。

日經新聞在分析日本、美國、英國等十個國家的勞動力數據後，發現2020年第3季整體勞動人口較一年前減少660萬人，退出勞動市場，其中又以年輕人，以及曾從事兼職工作的勞工占多數。

更糟的是，這群放棄求職的年輕人，可能也失去了習得新工作技能的機會，使未來職涯展望益加黯淡。

新冠疫情在去年第4季復燃，迫使部分國家再度祭出封鎖令，提高勞工找工作的難度。若把放棄找工作者也納入失業人口，美國去年12月實際失業率為9.8%，較官方數字高3.1個百分點。官方的勞動數據統計都只把想找工作、且正在求職者列為失業人口，未納入放棄求職者。

日本放棄找工作的勞工也增加。日本總合研究所（JRI）估計，2018至2019年期間，失業、且下個月不想求職者，占總勞動人口的比率約1.1%，去年下半年時這個比率更升至1.3%。

去年3月第一波新冠疫情爆發，導致失業率攀升。在去年4月，美國的失業率從疫情前的約3%躍升至14.8%，日本的失業人數也攀高。日經分析美國、英國、加拿大、法國、義大利、西班牙、南韓、南非、泰國及日本等國數據後，發現去年第2季整體勞動人口減少1535萬人至4.39億人，為2014年1月以來最大減幅。

疫情來襲，年輕人與學歷不高者首當其衝。美國去年4至9月的就業人口較一年前減少9.9%，但24歲以下的就業人口驟減19.1%，高中學歷以下者減少16.8%。在日本就業市場，去年第3季年所得不到100萬日圓（9600美元）的勞工，較一年前減少109萬人。

日本 美國 疫情

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