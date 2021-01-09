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晶片短缺衝擊 車廠將減產

編譯易起宇／綜合報導
全球半導體供應短缺，本田汽車計畫減產。（路透）
全球半導體供應短缺，本田汽車計畫減產。（路透）

受車輛電動化和電腦需求增加等因素的影響，全球半導體供應短缺，已衝擊各大車廠的生產計畫，本田汽車與日產汽車已計畫減產，豐田汽車正在討論半導體採購備案，就連任天堂都擔心遊戲主機Switch生產將受影響。

日本第三大車廠本田汽車8日表示，計畫未來幾個月減產某些特定車款，因為新冠肺炎疫情所帶來的遠距教學與居家辦公等趨勢，推升消費電子產品的需求，導致了晶片供應短缺。

日經新聞報導，日產汽車1月也將減產小型車旗艦車種Note 5000輛，原因也是半導體短缺，2月之後可能繼續減產。福斯汽車上月表示，本季歐洲、北美和中國的工廠將減產10萬輛車，因為零件製造商馬牌（Continental）、博世（Bosch）都遭遇供應困難。

豐田汽車則在去年11月表示，今年4月之後生產可能陷入停滯，因為供應商旭化成子公司的半導體工廠發生火災，使半導體採購變得困難，主管已在討論採購備案。任天堂主管也擔心，往後可能更難採購製造Switch主機所需的半導體。

分析師表示，相較於智慧手機相比，銷量較易受季節因素牽動的遊戲機，半導體的供應也容易被推遲。

金融時報報導，電動車市場的急遽成長，已增加汽車業的半導體需求。如今汽車業的電池管理、駕駛輔助系統及車內娛樂系統等設施，都需要半導體才能運作。

馬牌表示，在經歷新冠疫情初期的停工和隨之而來的需求驟降後，全球車廠增產的速度比原先預期還快，造成各大車廠都在搶購半導體，「由於交貨期間需要六至九個月，半導體業無法快速擴大產能，因應汽車業意外增加的需求。」

雷諾、戴姆勒及通用汽車也都在設法解決即將到來的半導體短缺。

業界人士預料，若半導體供應短缺的憂慮成真，一些車廠的產能可能會從2月起每周減少10%至20%。一名汽車業主管表示：「問題在於我們獲得供應的順位低於蘋果與惠普（HP）等公司，汽車業採購半導體的支出少於其他產業。」全球主要晶片供應商包括英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、德儀（TI）、瑞薩電子（Renesas）和輝達（Nvidia）。

英飛凌和瑞薩電子都表示，已在調整產能，以因應汽車業增強的需求。

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