全球課徵富人稅 聲浪變大

拉丁美洲貧富差異極大，各國紛紛課徵富人稅。（美聯社）

2020年有錢人的財富隨股市大漲而激增，使開徵富人稅再度成為熱門話題，這波敦促對新增財富課稅的聲浪正席捲世界各地，從美國加州 到德國再到阿根廷，呼聲此起彼落。

彭博資訊報導，從智利到英國，左傾政黨、議員、行動主義者和學者紛紛提案，為如何對億萬富豪課稅獻策，目標是直接對他們的資產課稅，而不是針對所得等財富來源調高稅率。

阿根廷上月批准一次性的財富稅，玻利維亞國會去年底通過每年對巨額財富課稅的法案。同為拉丁美洲國家的智利和祕魯，最近也推動類似措施。

在美國，即使總統當選人拜登不是那麼熱烈主張課財富稅，但民主黨 內進步主義派一直推動在聯邦層級開徵此稅。

民主黨執政的兩個州，即全球前十大富豪定居的加州和華盛頓，已開始這麼做了。

協助擬定財富稅提案的印第安納大學法學教授甘瑪吉（David Gamage）說：「放眼全球各地，財富和所得不均意識升高，眾人也日益察覺現行稅制不足以解決問題。」

財富稅（wealth tax）不是新概念，德國、法國都實驗過但最後作罷。批評者指出，課微財富稅，只會讓富裕居民更有動機遷居，或鑽稅制漏洞避稅。

進步派人士則宣稱，歐洲昔日實驗失敗是因為設計不良，但設計瑕疵可修補，例如把課稅對象鎖定更小的一群巨富，並藉提升財務透明度和運用科技估測財富規模。一次性課稅，像是阿根廷的做法，也比每年課一次更難避稅。

新冠肺炎疫情迫使印度、加拿大等國政府擴大財政支出，加上稅收大減，財政日益困窘，使課徵財富稅的構想再度浮上檯面。

英國一個獨立委員會上月呼籲課徵一次性財富稅，以籌得2600億英鎊（3540億美元），相當於去年度全英稅收逾三分之一。