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加密幣市值 衝破1兆美元

編譯葉亭均／綜合報導
比特幣價格漲破3萬7千美元。（路透）
比特幣價格漲破3萬7千美元。（路透）

全球最大規模的加密貨幣比特幣價格7日盤中續漲，在不到24小時內接連突破36000、37000美元等兩個整數關卡，漲破37800美元、再創歷史新高，帶動加密貨幣市場整體市值在7日盤中首度突破1兆美元，反映這種虛擬資產吸金程度之瘋狂。

根據彭博資訊報價，比特幣價格7日盤中大漲5.2%，報37802.16美元，再度刷新歷史紀錄，過去半年來上漲三倍多；在南韓交易的比特幣7日盤中也首度突破400萬韓元（36800美元）。根據CoinGecko，目前比特幣約占加密貨幣市場總市值的三分之二，其次是乙太幣占約13％。

CoinGecko的數據也顯示，加密貨幣市場總市值在過去一年躍增五倍，現在突破1兆美元里程碑。策略師表示，市值激增的因素包括投機性的散戶、追隨趨勢的量化基金、富人與機構投資者對加密貨幣的需求旺盛。

一些交易人士指出，摩根大通預估，比特幣長線有望上漲至146000美元，是可能推動比特幣漲勢的原因。也有人認為，美國監管機構調整法規，允許銀行業者使用穩定幣（stablecoin）結算金融交易，助長了這波漲勢。穩定幣是一種加密貨幣，以實體世界的準備貨幣為擔保，價格緊釘美元等準備貨幣，在虛擬交易同時、又兼具價格穩定的特性。

在全球政府大規模祭出財政和貨幣刺激的情況下，數位貨幣價格大漲，儘管一些評論人士擔心泡沫勢必會破滅。比特幣的支持者認為，它為美元疲軟和通膨加劇風險提供避險去處，就像黃金一樣，但批評人士認為，這兩種資產不可相提並論。

基金業者Miller Value合夥公司的米勒（Bill Miler）認為，比特幣近來狂漲引發各界關注，可能促使企業財務主管運用這種加密貨幣，分散投資資產。不過，據研究機構Flipside Crypto的數據，活躍比特幣帳戶的數量已接近2017年底的歷史高點，這可能是一些投資人正計劃賣出的訊號。

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