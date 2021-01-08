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宅經濟今年續燒 電玩業銷售續旺

編譯王巧文／綜合報導

去年新冠肺炎疫情衝擊了許多產業，電玩遊戲業卻是逆勢成長，且這股熱潮可望延續到今年。華爾街日報報導，隨著各國實施封鎖令並限縮其他娛樂活動，去年成為電玩遊戲業的豐收年。根據FactSet的數據，不計去年11月上市的新款Xbox和PlayStation遊戲機銷售額，全球前六大遊戲業者去年營收共計240億美元，較2019年增加19%。

在疫情引發電玩熱潮下，即使遠距工作打亂遊戲發行時程，或遊戲口碑不佳，電玩業者去年的業績也不太差。動視暴雪公司的「決勝時刻：黑色行動冷戰」更被評為該系列逾十年來最差作品之一，但Cowen公司分析師克魯茲指出，這款遊戲的銷售仍將超過2,000萬套。

根據去年12月向監管機關揭露的資料，波蘭遊戲商CD Projekt頻頻出包的遊戲新作「電馭叛客2077」，在上市不到兩周就賣出逾1,300萬套。雖然這款遊戲漏洞百出，導致電玩巨頭Sony從其線上平台下架此遊戲，並開放玩家退款，但分析師仍預估，CD Projekt去年營收將有6.72億美元，約是前年的五倍多。

如今各國開始大規模施打疫苗，預料將回歸正常生活，今年能否延續去年這股熱潮？分析師指出，新款Xbox和PlayStation的暢銷將嘉惠遊戲發行商。

預計全球兩家最大的遊戲發行商藝電（EA）以及動視暴雪（Acitvision Blizzard）今年的全年營收，將較去年分別增加7%和8%，成長幅度雙雙寫下新高。

營收 分析師 疫情

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