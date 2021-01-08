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藍色浪潮 帶動通膨行情

編譯任中原／綜合報導
拜登勝選和美國民主黨同時拿下參眾兩院的藍色浪潮，使全球金融市場「通貨再膨脹行情」益發熱絡。(路透)
拜登勝選和美國民主黨同時拿下參眾兩院的藍色浪潮，使全球金融市場「通貨再膨脹行情」益發熱絡。(路透)

美國國會正式確認總統當選人拜登，將成為新任美國總統，加上民主黨可能囊括喬治亞州兩席參議員，出現同時掌控白宮及國會參眾兩院的「藍色浪潮」（blue wave）現象，為政府擴大支出帶來希望，使全球金融市場「通貨再膨脹行情」（Reflation trades）益發熱絡，激勵全球股市普遍走高。

國會兩院聯席會議在7日清晨完成確認選舉人團的投票結果，確認拜登拿下306張選舉人票，多於現任總統川普的232票，當選為新任美國總統，拜登將在20日宣誓就職。先前川普的支持者闖入國會山莊，導致確認程序一度中斷，引發美國政治與企業領袖一致譴責。

不過，川普7日承諾，將「有序」交接政權。同時，喬治亞州的民主黨籍參議員候選人沃諾克已篤定勝選；另一位候選人奧薩夫微幅領先，可能引發司法訴訟及重新計票。若最終民主黨全勝，拜登政府將更容易推動擴張公共支出政見，預料將拉高經濟復甦及通膨。

民主黨全面執政的「藍色浪潮」，也讓「通貨再膨脹行情」益發熱絡，美股三大指數延續6日的漲勢，7日早盤漲0.4%至0.8%，道瓊工業指數漲逾百點，美國的中小型股、金融股尤其受惠。歐股盤中小漲0.4%-0.5%，亞股也在金融與基建類股領漲下走揚，韓股再創新高、歷來首度漲破3,000點，日股也再刷新30年來新高，MSCI新興股價指數也衝上三年高點。

美國10年期公債殖利率6日衝破1%關卡後，7日盤中再升1個基點，報1.05%，殖利率曲線趨陡，市場通膨預期也達到兩年來高點。分析師指出，「藍色浪潮」使美國經濟加速成長的預期升高，公債殖利率自然會上升。

盛寶銀行專家克瑞夫指出，2020年低通膨及殖利率下降支持科技股飆高，但2021年勢頭可能逆轉，歐洲價值股表現開始超越成長股。

野村控股分析師高田表示，追逐趨勢的投資人也助長股市輪動氣勢。商品交易商可能降低美國公債多單，並加碼原油期貨多單。

摩根士丹利專家席特斯表示，預期肺炎疫情可能於元月底到頂，之後病例將大幅減少，也助長「通貨再膨脹行情」，因此建議做多銅價來代替黃金。

美國 拜登 民主黨

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