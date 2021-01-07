我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

美車市銷量 看見好兆頭

編譯洪啟原／綜合報導
各大車廠在去年第4季都看到美國銷量回升，使市場看好今年汽車產業表現。 （美聯社）
各大車廠在去年第4季都看到美國銷量回升，使市場看好今年汽車產業表現。 （美聯社）

美國去年汽車銷售量估計為1440萬至1460萬輛，比前一年下滑15%，為近十年來最低水準，但通用、飛雅特克萊斯勒、豐田等各大車廠在去年第4季都看到美國銷量回升，使市場看好今年汽車產業表現。

通用5日表示，去年第4季銷量增加4.8%，是2020年唯一銷售增加的一季。豐田指出，12月銷售比一年前增加。飛雅特克萊斯勒也說，去年第4季銷售步伐比去年稍早快。外界預料幾乎所有主要汽車製造商去年銷量都會大幅下降，一改過去五年每年美國銷量都突破1700萬輛的趨勢。通用去年在美的銷量下滑12%，豐田減少11%，飛雅特克萊斯勒的降幅達到17%，日產汽車則敬陪末座，降幅達33%。

幾家研究機構的分析師估計，若納入第4季銷售數據，美國2020年汽車銷售量將介於1,440萬至1,460萬輛，較2019年減少15%，至少寫下2012年來最低銷售水準。

然而，分析師認為，今年汽車銷售可望進一步回升，原因是逼近歷史低點的利率，以及美國政府提出新一輪紓困方案，包括政府在本周直接對部分民眾發放補助金。

汽車經銷商和車廠高層也信心滿滿，認為新冠肺炎疫情將帶動新車需求，理由是部分消費者選擇自己開車，不願搭乘大眾運輸工具。

馬自達汽車北美業務總裁蓋頓指出，今年汽車產業有望持續回升，但步調是逐步回升，並非大幅成長。馬自達去年在美國市場的銷售成長率雖不到1%，卻已是表現最搶眼的車廠之一。

分析師預料，汽車製造商今年在重建庫存方面可能仍處於追趕模式，這有望提高製造商和經銷商的獲利。

不過，汽車業也面臨一些潛在問題，包括疫情持續時間的不確定性、經銷商庫存持續短缺，以及潛在供應鏈問題，比如半導體晶片供應不穩定。

汽車 美國 豐田

上一則

沙國減產 油價飆1年高點

延伸閱讀

不識台灣詐騙老哏 旅美退休分析師遭騙匯7500萬

不識台灣詐騙老哏 旅美退休分析師遭騙匯7500萬
玉花壽之王博士 獲評國際第一級藝術家

玉花壽之王博士 獲評國際第一級藝術家
Mazda MX-30轉子增程車款 確定登陸北美

Mazda MX-30轉子增程車款 確定登陸北美
美國蒙羞的一天 川普想偷竊大選和國家

美國蒙羞的一天 川普想偷竊大選和國家

熱門新聞

紐約證交所發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動。（路透）

意外！紐約證交所：不再推動中國3大電信商下市

2021-01-04 22:32
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
美國經濟的各項有利發展，已為復甦做好準備，有望在新冠疫情受到控制後，開啟一段繁榮期。路透

華爾街日報：五利多 美經濟復甦「準備好了」

2021-01-03 14:23
黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩。（路透）

每年等他「開示」！黑石副董韋恩 發表今年10大驚奇預測

2021-01-04 19:47
美國總統當選人拜登在喬治亞州參議員選舉的造勢活動上，為自家民主黨的候選人催票。（美聯社）

市場押注民主黨拿下參眾兩院 全面執政

2021-01-05 16:52
蘋果股價狂飆，股神巴菲特（圖）執掌的波克夏公司也受惠，蘋果持股價值激增500億美元。（路透）

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

2021-01-05 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效