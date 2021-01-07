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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

沙國減產 油價飆1年高點

編譯劉忠勇／綜合報導
沙烏地阿拉伯宣布自願大幅減產，加上美國上周原油庫存下滑，國際油價漲至去年2月以來最高。(路透)
沙烏地阿拉伯宣布自願大幅減產，加上美國上周原油庫存下滑，國際油價漲至去年2月以來最高。(路透)

沙烏地阿拉伯宣布自願大幅減產，加上最新公布的數據顯示美國上周原油庫存下滑，推升國際油價漲至去年2月以來最高。

沙烏地阿拉伯意外宣布自願在2、3月大幅減產，沙國能源部長阿布都阿濟茲5日表示，沙烏地將在未來兩個月每天自願減產100萬桶。這個減產力道將足以抵銷俄羅斯和哈薩克將在2、3月每日增產7.5萬桶的影響。OPEC+的其他成員國在2月和3月的產量將維持不變。

沙烏地的減產承諾令全球市場原油供應量將低於交易員預期，隨即帶動油價大漲，倫敦布蘭特原油期貨繼5日收盤大漲近5%，6日盤中續漲近2%至每桶54.63美元，之後漲幅收斂； 美國西德州中級原油期貨5日收盤勁揚4.6%，盤中曾突破50美元大關，6日一度再漲逾1%至每桶50.59美元，觸及去年2月26日以來最高。

沙烏地此舉反映歐洲疫情重燃對全球石油需求可能造成衝擊的顧慮，同時也凸顯沙烏地決心與俄羅斯避免打新的價格戰。

俄羅斯和沙國都至少部分得償所願，利雅得方面獲得所需的額外價格支持，而增產一直是莫斯科方面的願望。不過在兩天會談後達成的這種必要妥協，也在一定程度上反映出OPEC+聯盟的脆弱性。

Rystad Energy石油市場主管童豪根表示，沙烏地阿拉伯單方面減產是「一項開創新局面的舉動，表明該石油巨頭不僅願意忍痛控制產量，並且也認識到短期需求風險，準備通過緊縮供應來保護其出口價格」。高盛公司的分析師表示，沙烏地阿拉伯的減產決定，可能反映該國預期全球能源消費將大幅放緩，因為疫情捲土重來迫使世界各國重新實施封鎖。

高盛仍維持其預測，認為布蘭特原油期貨在年底時的價格為每桶65美元。

帶動6日油價上漲的另一原因是美國原油庫存下滑。根據美國石油協會（API）5日稍晚發布的資料，在元旦為止當周，美國石油庫存減少170萬桶。

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