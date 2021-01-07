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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

英日新車銷售量 去年掛牌數大減

編譯易起宇／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，英國日本去年新車銷售皆大幅滑落，英國銷量寫下二戰以來最大降幅，日本銷量也出現九年來最大降幅，由於疫情陰影仍未消散，日本今年汽車銷售展望仍面臨不確定性。

英國汽車製造商與交易商協會（SMMT）6日發布的數據顯示，英國2020年的新車銷售為163萬輛，比2019年減少29%，為1943年來最大降幅；去年4月銷量衰減97%，該月是英國實施全國性封鎖的第一個完整月份。

SMMT執行長霍斯表示：「我們在三、四個月間失去近75萬輛的銷量，且我們永遠補不回來。」

由於英國政府將燃油車銷售禁令實施時間提早至2030年，英國去年柴油車掛牌數較前年減少逾半，電動車、混合動力車和輕度混合動力車的銷售占總銷售的比率則逼進30%。

和其他產業一樣，英國汽車業現在面臨新封鎖措施的挑戰，英格蘭和蘇格蘭本周再度宣布實施封鎖措施。SMMT預期，今年新車銷售將繼續低於200萬輛。

日本自動車販賣協會聯合會和全國輕自動車協會聯合會的數據顯示，日本2020年新車銷售為459.9萬輛，比2019年減少11.5%，寫下2011年日本大地震以來最大降幅。

英國 日本 汽車

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