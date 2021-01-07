美電信大咖緩關3G 韓推5G優惠

各國5G陸續開台，美國電信業者威瑞森原先計劃去年底就要關閉3G網路，如今推遲關閉關閉3G網路時程。（路透）

在各國第五代行動通訊（5G ）陸續開台之際，美國 電信業者威瑞森（Verizon）原先計劃去年底就要關閉3G網路，如今推遲關閉時程，且未訂定確切的時間表。

Verizon發言人金恩告訴電信媒體Light Reading：「我們的3G網路還在運轉，我們不打算在此時關閉，但將與客戶合作，讓他們採用更新科技。」

這家美國第二大電信公司（以用戶計）先前曾經宣布，計劃去年底關閉3G網路，更早之前甚至打算在2019年底就關閉3G網路，如今看來Verizon再度延後此一決定。

Verizon的這個決定獨厚仍使用3G裝置的老客戶，畢竟Verizon在2018年就不再允許客戶啟用3G手機，2019年再進一步，停售3G網路的預付服務。顯然Verizon盼客戶能升級至4G LTE，甚或5G網路。

Verizon並非唯一想將客戶移出3G網路的電信業者。AT&T去年也告知使用3G手機的客戶，計劃在2022年初的某個時間點關閉3G網路。

T-Mobile據傳想在今年初要求仍在使用3G通話服務的客戶，轉為VoLTE。

為鼓勵行動用戶改用更高速的網路，南韓 電信商紛紛推出優惠的5G資費方案，以搶占這個正在成長的市場。

繼韓國電信（KT）之後，LG Uplus公司5日推出新的5G資費方案，用戶月繳4.7萬韓元（43美元）可使用6GB的網路流量。KT去年底推出的5G資費，提供5GB流量，月費只有4.5萬韓元。這兩種方案都比市面上普遍超過5萬韓元的5G方案更優惠。南韓電信商SK Telecom，也提出更優惠的資費方案。

南韓電信業者大打價格戰，目的是希望更多用戶改用5G。南韓自2019年4月讓5G商轉以來，已累積了相當可觀的用戶數 ，截至去年11月底已接近1100萬人，占全部7000萬行動用戶數約15.5%。至去年11月為止，SK Telecom 5G用戶數最多，達到510萬人。