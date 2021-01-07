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世銀：全球經濟恐陷失落10年

編譯林聰毅／綜合報導
全球經濟可能陷入成長放緩的「失落的十年」。（美聯社）
全球經濟可能陷入成長放緩的「失落的十年」。（美聯社）

世界銀行5日警告，在新冠肺炎疫情引發二戰以來最嚴重的經濟衰退後，全球經濟可能陷入成長放緩的「失落的十年」。

世銀在半年發布一次的「全球經濟展望」報告說，如果歷史具指導作用，全球經濟正在走向令人失望的十年成長結果，除非有實質且有效的改革。

世銀並表示，由於人口老化和生產力成長低落，經濟前景早在這場疫情發生前就已顯露疲態，而全球新冠疫情爆發進一步惡化了這項成長放緩趨勢。

報告預測，從2020到2029年全球潛在成長率（假設經濟以充分就業與充分產能運作）將減弱至1.9％。在這場疫情前，世銀預測全球經濟在這段期間潛在年成長率為2.1％，低於前面十年的2.5%。新興市場經濟體未來十年的年平均增長率為3.3％，低於疫情前預估的4.0％和前面十年的5.0％。

世銀並下修了今年全球經濟成長預測，全球經濟在去年萎縮4.3%後，今年將成長4%，但比去年7月的預估值少了0.2個百分點，反映了各國疫情復熾及重新限制經濟活動。

今年全球成長預測遭調降，主要反映先進經濟的成長減弱，預估美國今年將擴張3.5%，低於去年6月預測的4.0%；歐元區今年將成長3.6%，也低於先前預估的4.5%。在中國帶動下，新興市場經濟體今年預估成長5.0%，高於先前預測的4.6%。世銀預測中國今年將成長7.9%，遠優於去年的2%。

世銀建議， 決策者可採取一些措施來減輕或扭轉疫情造成的經濟傷害。可能的措施包括在基礎設施上的支出、支持以增加女性就業以及使經濟多元化，避免過度依賴一些特定產業。世銀的報告說：「進行改革以提高對物質和人力資本的投資，並增加勞動力供應，可扭轉疫情對2020年代潛在成長的傷害。」

疫情 就業 新興市場

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