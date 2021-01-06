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彭博:亞股5大題材犀利

編譯葉亭均／綜合報導

彭博資訊指出，亞股去年表現小勝美股，為三年來首見。分析師認為，亞股今年將靠著環保與綠能熱潮、資金輪動至價值股、科技股人氣不墜、「股利旱象」可望解除、中國大陸再度進行去槓桿提振市場信心等五大題材，延續出色表現。

安本標準投資亞洲公司投資組合經理人史密斯認為，各國政策的轉向，意味著太陽能、風力發電相關股票可望受惠。電動車題材也依然熱門。

分析師預期，市場也將青睞表現落後、本益比便宜的價值股。一些投資人正買進銀行、工業與非必須消費類股，貝萊德與瑞銀資產管理公司等法人也都青睞東南亞與印尼的解封題材類股。

去年交易最火熱的科技股，今年預料也不會被冷落，因為新冠肺炎疫情已加速電商、遠距工作趨勢，代表台灣、南韓的半導體類股、中國大陸的網路類股，以及資料中心股票仍將受青睞。企業2021年將鬆綁支出，監管機構也將放寬對銀行配息的限制，銀行業者可望恢復或擴大配息，原物料類股、非必需品消費業者也可能提高股利。駿利亨德森投資組合經理人柯利認為，亞企股利可能出現二位數增幅。

中國大陸也正再度聚焦於穩定債務水準，此舉雖將帶來短期苦痛，可能導致在創業板與其他中國大陸小型股面臨賣壓，但長期而言將能降低風險。

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