印尼新創將超級合併 市值180億

印尼叫車與支付巨擘Gojek正進一步與當地電商龍頭Tokopedia洽談合併。（路透）

知情人士透露，印尼 叫車與支付巨擘Gojek正進一步與當地電商龍頭Tokopedia洽談合併，雙方尋求於今年上半年達成協議，並考慮在美國 與印尼雙掛牌，將創造一家估值超過180億美元、業務涵蓋從叫車、支付、網購、到餐飲外送等諸多領域的印尼網路巨擘。

Gojek和Tokopedia是印尼估值數一數二高的新創公司，彭博資訊報導，兩家公司已簽署具細節的投資條件書（Term Sheet），去年12月底已同意對彼此的業務執行盡職調查；雙方都認為合併後可能帶來綜效，積極尋求在今年上半年敲定協議。

如果兩家公司合併，將創造出一家印尼網路巨擘，業務範圍包山包海，從叫車、支付、網購、到餐飲外送，應有盡有，也就是印尼版叫車平台Uber、支付平台PayPal、店商平台亞馬遜、餐點外送平台DoorDash的綜合體，並且計劃在美國和印尼上市。

據研究機構CB Insights，Gojek和Tokopedia的估值分別為100億與70億美元，意味兩者合併後規模將超過東南亞 另一家網路科技大咖Grab（估值143億美元）。

知情人士表示，除了在印尼與美國雙重掛牌外，Gojek和Tokopedia也考慮在美國以SPAC（特殊目的併購公司）的形式上市。Gojek和Tokopedia不願置評。

知情人士指出，這兩家印尼新創結合後能截長補短。之前曾傳出Gojek也與Grab談合併，但這兩家公司結合後只會主宰「低門檻」叫車與外送市場，但Gojek和Tokopedia聯手的綜效是一加一等於11，叫車與外送是高頻率、低價位的服務，電商則是頻率稍低、價位中等的事業，因此合併後涵蓋的市場範圍將更廣泛。」

安永（EY）新興市場金融科技部門主管米塔爾說，東南亞的網路集團尋求到海外上市，凸顯此區的商機並非曇花一現，也為當地其他高速成長的新創鋪路。」新加坡冬海集團（蝦皮母公司）是唯一在美國掛牌上市的大型東南亞網路公司。