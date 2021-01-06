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飛雅特標緻合併案 拍板

編譯湯淑君／綜合報導
飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）與標緻雪鐵龍（PSA）宣布，規模520億美元的合併計畫已獲各自股東批准，得以組成全球第四大汽車製造集團。（路透）
飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）與標緻雪鐵龍（PSA）宣布，規模520億美元的合併計畫已獲各自股東批准，得以組成全球第四大汽車製造集團。（路透）

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）與標緻雪鐵龍（PSA）4日宣布，規模520億美元的合併計畫已獲各自股東批准，得以組成全球第四大汽車製造集團，也是本世紀以來汽車業最大合併案，合併後的新公司稱為「Stellantis」，股票兩周後開始交易。

兩者結合後的新公司全球合計年產約800萬輛車，年營收逾1,650億歐元（2,030億美元），可望在汽車業躍入電氣化時代扮演關鍵角色，並擁有更多資源搶攻電動車市場。

Stellantis將擁有14個品牌，包括飛雅特集團的飛雅特、馬莎拉蒂（Maserati）和聚焦美國市場的吉普（Jeep）和道奇（Dodge），以及PSA傳統瞄準歐洲市場的標緻（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）、歐寶（Opel）和DS，陣容龐大。

飛雅特和標緻表示，可望在16日完成合併，比原先預計的第1季末前提早達標。Stellantis股票將在米蘭和巴黎雙掛牌，18日開始交易。兩家公司4日舉行線上臨時股東會表決這樁合併案，分別獲超過99%的贊成票通過。

PSA執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）將出任Stellantis執行長，挑戰包括：重振中國大陸事業、將旗下眾多車款去蕪存菁、解決產能過剩問題，並聚焦綠能車。

將任Stellantis董座的標緻集團董事長艾爾康（John Elkann）宣稱，新公司將「在改寫『移動性』定義的未來十年扮演領導角色。」

Stellantis北美事業舵手由標緻集團執行長麥明凱（Mike Manley）擔任，他估計合併綜效逾50億歐元，其中40%來自於平台和動力系統整合，以及研發投資優化。

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