今年綠債發行 衝5000億美元

由於各國政府準備在新冠肺炎疫情退潮後，以「永續發展」為帶動經濟復甦的主要動能，金融機構預測，今年綠色債券將大舉問市。瑞典斯堪地銀行（SEB）預測，各國政府與企業將發行5000億美元 綠色債券，接近已發綠債累積總額的一半。

去年綠債市場成長降溫，1-11月總發行額僅2700億美元。但分析師預料今年將再度展現動能。歐盟 已表示將發行2250億歐元綠債，挹注肺炎疫後經濟復甦計畫，預料其中三分之一將在今年內投入市場。

SEB主管表示，綠債迄今雖只占全球債市的一小部分，但日益受到企業與基金公司的歡迎，也將吸引到銀行業投入「抗暖化」陣營。

滙豐銀行對歐盟的發債額較為保留，因為歐盟的綠債標準可能要到年底前才能敲定，但仍看好綠債潛力，預料今年全球總發行額將介於3100億-3600億美元；而且由於拜登勝選，因此更看好美國 綠債市場。滙豐估計，美國市場今年須發行3260億美元綠債，才能趕上歐盟的腳步。

分析師指出，只要有新的綠債上市，很快就會被買走。

由於美國綠債供不應求，因而產生所謂的「綠色溢價」，即綠債價格比條件相同的一般債券偏高，發債成本下降。

但專家對於是否該有「綠色溢價」、以及幅度多少才算合理，仍在爭論。

Climate Bond倡議機構分析去年上半年發行的46種綠債，發現只有五種綠債擁有「綠色溢價」。

另外，在外界批評英國銀行業對全球暖化的反應牛步之際，這些銀行業者正加緊推出各種對抗氣候變遷的金融產品，並且緊縮放款的標準。

金融時報報導，滙豐控股、巴克萊、駿懋、NatWest等英國大型銀行雖都在2020年提出承諾將減少碳排放的宣言，具體行動卻都未讓倡議人士留下深刻印象。例如，駿懋與NatWest都承諾要讓與放款額連結的碳排量減半，卻都還沒算出與放款額連結的碳排量有多少。

不過，英國銀行業者仍加緊準備在2021年發布一系列聲明，並且發行多種新的綠色產品，樂觀認為能加速達成自己設定的氣候變遷目標。

巴克萊銀行表示，對經濟活動的融資額設定新的「碳排上限」，將迫使借款人減少碳排，這項上限將逐年降低，但巴克萊認為放款標準仍將足夠緊俏，能迫使借款人面臨「艱難」的抉擇。巴克萊仍拒絕完全停止放款給化石燃料業者。