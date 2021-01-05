美高梅買博弈公司 碰壁

擁有拉斯維加斯百樂宮飯店（Bellagio，見圖）的美高梅國際酒店集團，提議收購線上博弈業者Ladbrokes母公司。（路透）

為了搶攻線上博弈商機，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）在首次開價遭拒後，提高加碼至81億英鎊（111億美元 ），希望收購英國博弈業者Entain，卻仍遭嫌「嚴重低估」其價值。當前線上博弈市場之火熱，由此可見一斑。

Entain於4日表示，已收到MGM多份收購提案，最新開價是以每股1,383便士，比起Entain上周四收盤溢價22%。Entain股價4日在倫敦 盤中應聲大漲逾28%，攀抵空前新高的1,455便士，漲幅也創2009年以來最大。Entain說，已告知美高梅，「該提案嚴重低估本公司的價值和展望」。

稍早市場已傳出美高梅希望收購Entain的消息。Entain旗下有多個線上博弈品牌，包括立博（Ladbrokes Coral）、運動博弈網站Bwin和線上遊戲集團PartyPoker等。而擁有拉斯維加斯百樂宮飯店（Bellagio）的美高梅積極出手，時機正值數家美國 博弈業者尋求打造線上博弈事業，主要是最高法院解除網路運動博弈禁令後，美國被視為下一個高速成長的市場。

如果兩家公司合併，可能組成全世界少數同時在網路博弈和實體賭場都有可觀市占的大型博弈公司。

諮詢業者Vixio GamblingCompliance統計，單是美國運動博弈市場的規模，到2024年底前預估便可五級跳至84億美元。

Entain表示，已要求美高梅進一步解釋雙方何以需合併，並要求股東暫勿採取行動。

兩家公司其實早在2018年美國開放網路博弈後，便在美國合資成立了一個網路博弈平台。

知情人士透露，美高梅之前已提出約100億美元的全現金收購提議，已遭回絕，之後再提出一份大部分由股票組成的收購提案。新提議有美高梅最大股東IAC╱nterActiveCorp.的財務支持，據傳IAC願意挹注額外10億美元資金來協助這樁收購案。

IAC去年12月成為美高梅最大股東，以約10億美元取得約12%持股。IAC的董事長迪勒（Barry Diller）是美國媒體大亨，他當時表示，IAC的經驗有助於美高梅拓展線上博弈事業。