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Discovery 加入影音串流戰

編譯黃嘉洵／綜合報導

探索公司（Discovery Inc.）旗下的新串流影音服務「Discovery+」，4日在美國及歐洲上線，寄望藉由直播奧運及其他運動賽事來增加訂閱人數，欲與迪士尼（Disney）、蘋果及Netflix等影音串流巨人一較高下。

Discovery+ 4日在美國及義大利、荷蘭等數個歐洲國家上線，試圖挽回從網路電視轉向線上平台的觀眾。路透引述消息來源報導，Discovery+將在亞馬遜Amazon Fire TV及Roku等服務與平台上播映，而Vodafone TV與12個歐洲市場的行動用戶也能看到Discovery+所提供的服務。

Discovery+選在此時推出，主要瞄準預定7月舉行的東京奧運會。Discovery旗下運動頻道Eurosport以13億歐元，取得2018到2024年在歐洲地區獨家轉播四場奧運會的權利。這家美國電視集團將此視為帶動Discovery+訂閱數成長的主要途徑之一。Eurosport董事長喬吉歐表示，Discovery+將是能保證大部分歐洲地區觀眾能欣賞到每一分鐘奧運直播賽事的唯一平台。

不過押注體育賽事的策略，與網路串流服務發展至今的軌跡大相逕庭；Netflix、迪士尼及蘋果迄今皆未與傳統電視網路競標體育賽事的轉播權。

喬吉歐表示，Discovery的目標是重新打造針對年輕線上用戶的「訂閱套餐」，內容包括運動賽事與娛樂節目。

他並指出，廣受歡迎的奧運應能為Discovery+帶來新用戶，並相信能透過TLC旅遊生活、動物星球，以及及歐普拉電視網（OWN）等知名娛樂頻道來留住觀眾。

東京奧運 美國 迪士尼

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