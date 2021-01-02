我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

2021六趨勢 牽動全球經濟

編譯劉忠勇／綜合報導
專家預測今年油價將高於每桶50美元。(路透)
專家預測今年油價將高於每桶50美元。(路透)

倫敦金融時報專欄作家群預測2021年六大趨勢，包括世界衛生組織（WHO）還不會宣布新冠肺炎疫情危機結束，美國總統當選人拜登不會落入「跛鴨」困境。

新冠疫情危機尚未結束

WHO於2020年1月30日宣布新冠肺炎疫情為「公共衛生緊急事件」，但2021年還不會宣告緊急事件告終，因為WHO若要解除此警示，從新冠疫苗推廣到持續保持社交距離等一切措施都必須到位，但到2021年底時，全球50億名成人中，多數都還無法接種疫苗，挑戰包括物流和資金問題、及民眾對疫苗的疑慮。

拜登不會陷跛鴨困境

拜登將發現，他想推動大幅改革措施難獲得共和黨掌控的參院支持，但他在外交政策上仍有很大操作空間，也能利用行政命令等手段，達成像是重加入巴黎氣候協議等目標。拜登表示，若伊朗重回「完全」遵循核子協議路線，美國將重返這項協議，將對國際油市造成大影響。

史坦普500將站上4000點

史坦普500指數2020年已漲逾15%，距離4000點還有約9%的距離，隨著新冠疫苗接種普及度提高，能源股和金融股可望補漲，且明星科技股還不致重挫，要漲到4000點並非難事。由於全球仍未擺脫新冠肺炎危機，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）及臉書等五大科技股的總市值，2021年有望增加13%，超過8兆美元。

油價將高於每桶50美元

歐美等多國推動新冠疫苗施打作業，已帶動國際油價走高，在全球經濟復甦之際，需求將攀升，抵銷來自產油國的額外供應。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）也不太可能還無秩序地任由各國增產。

印度經濟重返疫前水準

印度為防疫而實施的封鎖措施已重創經濟，2020年預估將萎縮9%，但2021年有望成長約10%，但隱憂在於經濟呈現「大者恆大」的「K型復甦」，許多小企業與家庭仍在掙扎中。

電動車迎發展轉捩點

德國和北歐電動車銷量已大增、柴油車銷量下滑。摩根士丹利預測，2021全球電動車的銷量將成長逾50%。

疫苗 拜登 疫情

上一則

美20州調漲最低工資

下一則

鎧勝合併前生變 傳大陸「帶走」總座

延伸閱讀

共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回

共和黨眾議員阻拜登勝選 「告潘斯」被法官駁回
海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日
美300多種藥品 元旦起漲價 搶在拜登上台前

美300多種藥品 元旦起漲價 搶在拜登上台前

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種