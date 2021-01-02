疫情效應 美300種藥品漲價

輝瑞、賽諾菲、葛蘭素史克等多家大型藥廠計畫自1日起，調漲300多種藥品的美國市場價格。（路透）

醫療保健研究業者3 Axis顧問公司分析的數據顯示，輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline, GSK）等多家大型藥廠計劃自1日起，調漲300多種藥品的美國 市場價格。

路透報導，各大藥廠調漲價格，正值新冠肺炎疫情導致美國一般民眾減少到醫療院所看病，致使部分藥品的需求降低。各大藥廠也正在對抗川普 政府要調降新藥價格的規範，因這可能壓低製藥產業的利潤。

3 Axis指出，各藥廠都把漲價幅度控制在10%以下，而輝瑞與賽諾菲等迄今已調漲藥價的大藥廠，則把漲價幅度控制在5%以下。3 Axis與藥劑師團體、醫療保健計畫及基金會合作，研究藥價與藥品供應鏈議題。

根據3 Axis，GSK已調漲兩種疫苗 的價格，包括帶狀疱疹疫苗Shingrix價格漲7%，白喉、破傷風、百日咳的疫苗Pediarix則漲8.6%。

路透指出，Teva製藥公司調漲了15種藥品的價格，包括罕見的神經系統失調治療用藥Austedo、與吸入劑Qvar等，價格漲幅介於5%-6%，而肌肉鬆弛劑Amrix與猝睡症（Narcolepsy）藥品Nuvigil等產品的價格漲幅高達9.4%。

多數漲價措施預料在1日、或本月初宣布。3 Axis的數據顯示，各藥廠去年在美國市場調高了860多種藥品價格，平均漲幅約5%，但若以漲價幅度與影響的品項數量來看，藥廠自2015年起已放慢漲價腳步。

輝瑞計劃調漲60多種藥品的價格，漲幅介於0.5%-5%，包括暢銷的風濕性關節炎藥品Xeljanz價格將上調約5%。輝瑞表示，整體產品的價格漲幅約1.3%，符合通膨率。

賽諾菲發言人寇斯（Ashleigh Koss）表示，該公司計畫調漲一些疫苗的價格，漲幅為5%以下，1月稍後將宣布更多漲價訊息。

美國的處方藥價格在全球數一數二高，因此調降處方藥價格也成為總統川普的施政重點，去年底曾發布好幾道意在調降藥價的行政命令，效用卻因藥廠團體提訴挑戰等問題而受限。

美國總統當選人拜登也已誓言要調降藥品成本，並將允許聯邦醫保（Medicare）計畫與要協商藥價，他已支持國會民主黨團推動這類立法。國會預算處預估，此舉可能導致保險業在2029年前損失超過3000億美元。