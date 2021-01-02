我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

企業排隊掛牌 IPO有望續熱

編譯陳律安／綜合報導

美國2020年股票首次公開發行（IPO）市場火熱，籌資規模寫下歷來新高，且這股熱潮可望延續至2021年，加密貨幣交易所Coinbase和線上券商平台Robinhood都可望掛牌上市。

彭博資訊報導，2020年在美國證交所的IPO籌資金額約1800億美元，較2019年激增逾一倍，並打破2000年的1020億美元歷史紀錄，原因是去年下半年股市大漲，且更多企業透過特殊目的併購公司（SPAC）途徑上市。

彭博資訊分析，這股IPO熱潮可望延續至今年，並彙整可望在今年上市的企業，包括網購分期付款公司Affirm、約會應用程式Bumble、軟體業者Databricks、生鮮外送業者Instacart、市場分析公司Qualtrics、電玩遊戲平台Roblox等業者；而當中最受矚目者，莫過於Coinbase和Robinhood。

Coinbase在上月表示，已向美國主管機關提交上市申請。在以老虎全球管理公司為首的投資人投資Coinbase 3億美元後，Coinbase在2018年的估值超過80億美元。在比特幣本周漲破2.9萬美元、刷新歷史紀錄之際，若Coinbase掛牌上市，將是加密貨幣產業一大突破。

交易平台Robinhood最快將在第1季掛牌上市。去年美國IPO市場火熱，一大原因正是Robinhood帶動的散戶交易熱潮。

由特內夫和巴特創辦的Robinhood，去年9月籌資4.6億美元，估值也升至117億美元。

Robinhood的IPO風險，可能來自監管機關質疑商業模式。麻州當局已表示，該平台吸引了承擔「不必要交易風險」的投資新手。

美元 美國 投資

上一則

亞太將掀企業併購潮

下一則

分成沒談攏？華為一度下架騰訊手遊

延伸閱讀

接種疫苗過程慢的離譜 老人排隊14小時 人龍恐釀超級傳播

接種疫苗過程慢的離譜 老人排隊14小時 人龍恐釀超級傳播
漲破27500關 日股衝30年新高

漲破27500關 日股衝30年新高

財經簡訊

財經簡訊
A股IPO募資今年大增8成 創10年新高

A股IPO募資今年大增8成 創10年新高

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

2021-01-01 08:42
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種