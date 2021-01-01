我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

股東點頭 Tiffany降價賣LVMH

編譯易起宇／綜合報導
Tiffany股東通過法國路易威登集團提出的近160億美元併購案。（路透）
Tiffany股東通過法國路易威登集團提出的近160億美元併購案。（路透）

美國珠寶商Tiffany股東通過法國路易威登集團（LVMH）提出的近160億美元併購案，結束了這兩家精品零售商僵持逾一年來的紛爭，也讓LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）持續壯大旗下的精品王國。然而，未來LVMH將面臨如何整合Tiffany的挑戰。

LVMH表示，Tiffany在2020年12月30日舉行線上特別股東大會，逾99%股東投票贊成此交易，預計年初完成交易。根據雙方在2020年10月重新談判結果，收購價碼為158億美元，比原本談定價碼少4.25億美元。

LVMH於2019年底首次提出這項併購案，但在新冠肺炎疫情衝擊精品業，LVMH一度放棄這項交易，迫使Tiffany在2020年9月提起訴訟，要求LVMH履行交易。

雙方隨後在2020年10月宣布達成協議，LVMH將以每股131.5美元的價格收購Tiffany，低於原先的每股135美元出價。

如今LVMH將面臨如何整合Tiffany的挑戰。分析師表示，LVMH可能會調整Tiffany的商品陣容、檢視門市、並採取更加積極的數位行銷策略。

Tiffany的管理層可能也會出現人事異動，原因是LVMH的億萬富豪執行長阿諾特（Bernard Arnault），傾向安排自己的人馬掌管新公司，以加強對新公司的掌控。

華爾街日報報導，這兩家公司合併後的蜜月期可能不長。

雖然珠寶業在疫情期間的表現優於其他精品，但Tiffany在全球珠寶市場的表現可能仍欠佳。該公司在截至2020年10月為止的九個月間，營收銳減25%。

Tiffany的營收高度仰賴遊客，尤其是紐約第五大道上的旗艦店，但疫情已導致觀光客卻步。情侶延後結婚，也使Tiffany訂婚戒指業務受到影響。

不過，LVMH過去經營高端珠寶品牌市場的成績可圈可點，該公司2011年收購寶格麗（Bvlgari）時，寶格麗的營業利益率只有8%，根據Jefferies估算，到2018年時這個數字已幾乎成長兩倍至25%。

美元 疫情 營收

上一則

美歐貿易關係 再陷緊張

下一則

筆電代工喊漲 廣達開第一槍

延伸閱讀

Messika Lucky Move流動鑽石系列珠寶

Messika Lucky Move流動鑽石系列珠寶
目炫神迷！Harry Winston全新Kaleidoscope珠寶腕表

目炫神迷！Harry Winston全新Kaleidoscope珠寶腕表
昌興珠寶 De Beers Enchanted Lotus系列珠寶

昌興珠寶 De Beers Enchanted Lotus系列珠寶
昌興珠寶名錶 歲末感恩最豪禮

昌興珠寶名錶 歲末感恩最豪禮

熱門新聞

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
美國總統川普27日正式簽署了經濟刺激和政府支出法案。圖為川普夫婦聖誕節前離開白宮前往佛州度假。路透資料照片

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

2020-12-27 23:33
美股三大指數28日全數上漲，早盤開高走高。美聯社

川普簽紓困與政府支出法案 美股早盤飆上歷史新高

2020-12-28 10:43

紓困支票發放 3股可望受惠

2020-12-30 18:45
阿里巴巴美國存託憑證（ADR）周四收跌13%，拖累軟銀的持股蒸發逾220億美元。（美聯社）

阿里巴巴股價重挫拖累軟銀 持股蒸發逾220億美元

2020-12-24 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧