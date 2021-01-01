全球股市強勢封關 歐股獨憔悴

美國、亞洲及新興市場股市在經歷充滿動盪的2020年後強勢封關，歐股 則獨自憔悴。

投資人預期，在新冠病毒疫苗 的普遍施打、流動性充裕、貨幣與財政政策寬鬆，以及經濟有望強勁成長，今年股市將更上層樓。

MSCI AC市場指數 2020年12月31日盤中逼近歷史高點，全年漲近14%；日本除外的MSCI亞太指數一度衝上歷史高點，全年漲近20%；MSCI新興市場指數全年漲約16%，為2017年來最佳。

美股三大指數早盤則遊走平盤，逼近歷史高點，全年漲逾6％。歐股表現相對落寞許多，道瓊歐洲Stoxx 600指數2020年跌逾3.8%。

在美元貶值、多國開始施打新冠疫苗之際，銅價2020年漲約26%；國際金價全年漲約25%，為十年來最佳；農產品也因供需失衡等利多而勁揚，黃豆期貨12月飆漲12%、連七個月上漲；國際油價全年跌約22%。

展望2021年，投資人認為，各國有望推出更多刺激措施、擴大施打新冠疫苗，以及英歐敲定貿易協議，將激勵美歐股市續漲，美元看貶則有利大宗商品與新興市場，但原油需求仍看淡。

2021年也面臨一些尾部風險，包括疫苗施打仍無法立刻提振經濟成長，以及流動性可能因為通膨回升而遭緊縮。

其他風險包括估值過高，及全球債務占GDP比率升至365%的歷史新高。