衝破2.8萬 比特幣今年飆漲3倍

比特幣30日再創歷史新高。(路透)

全球最大加密貨幣比特幣 歲末再創新猷，30日盤中衝破2萬8000美元 整數關卡，今年來飆漲約295%，以凌厲漲勢為2020年下註腳。

根據彭博報價資料，比特幣30日一度大漲6.2%，攀抵2萬8572.10美元，刷新紀錄高點；比特幣在12月16日首次漲破2萬美元大關，本月以來飆漲47%，可望寫下2019年5月來最大單月漲幅。

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，比特幣今年來已飆漲近三倍，乙太幣等加密貨幣也連袂大漲。CoinMarketCap網站的資料顯示，比特幣市值已突破5180億美元。

比特幣近來價格飆升，外界對加密貨幣的看法依然分歧；一派人士認為加密貨幣可規避美元疲弱和通膨風險，價格可在短期內飆漲，且未來甚至可望成為主流支付方式；這種看法，已吸引許多美國大型投資人投資；另一方面，對這種數位貨幣存有疑慮的人士認為比特幣有投機性質，價格大起大落，可能不是合格的資產類別。

加密貨幣交易所Bitfinex科技長阿多伊諾說：「推動比特幣當前牛市的部分因素，是愈來愈多機構投資人進場，但比特幣可能也將以『數位黃金』的形式吸引更多散戶。」

分析師指出，比特幣的供給數量有限，也是近來價格上漲的原因；加密貨幣避險基金的投資組合經理史坎寧看好比特幣的價格將繼續走高，他表示：「比特幣市場的供給面，將維持緊俏。」