拜線上購物激增之賜，全美最繁忙貨櫃港洛杉磯港 的貨運量暴增，今年下半年的貨運量較上半年大幅成長，光是11月就增加了22%，反映業務顯著回升以及消費者的購物習慣改變。

洛杉磯港執行董事塞羅卡接受美國 財經網站CNBC訪問表示，今年下半年該港貨運量較上半年勁增50%，經常可見裝載貨物的船在海上下錨，以等待碼頭開放。

隨著民眾居家避疫，線上訂購與電商業務激增，導致全美各港口的卸貨拖延甚久，倉儲空間也面臨短缺。

貨運量激增使洛杉磯港的供應鏈吃緊，與今年春季形成鮮明對比，當時在新冠疫情衝擊下，全球經濟陷入衰退，貨運量劇烈下跌。

塞羅卡說，洛杉磯港預期需求將持續增加。這個位於南加州 的港口，過去20年來一直是北美最繁忙的貨櫃港，占全美總貨運量的17%。

洛杉磯港務局指出，洛杉磯港11月的吞吐量為89萬個20呎標準貨櫃，較去年同期成長22%，部分動能來自假日購物訂單，而從亞洲進口的貨物量正邁向歷史新高。

自8月以來，每月平均貨運量接近93萬個20呎標準貨櫃，塞羅卡表示，年關將至還出現這種現象「並不尋常」，且港口貨運量增加的情況將還會持續數個月。