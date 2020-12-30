印度媒體：特斯拉來了！

特斯拉將2021年初將進入印度開設營運，圖為特斯拉Model 3。 （新華社）

印度 媒體「印度快報」引述印度運輸部長加德卡里報導指出，特斯拉 將2021年初將進入印度開設營運，一開始會先銷售車輛，之後再視市場反應，可能會考慮在印度設立電動車 的組裝或製造業務。

根據報導，加德卡里說，特斯拉準備明年初啟動印度營運。特斯拉執行長馬斯克10月曾暗示，特斯拉將在明年進入印度市場。

印度經濟時報則報導，特斯拉將先在印度銷售Model 3，售價為550萬印度盧比（大約為7萬4739美元）起。

目前特斯拉台系供應鏈，包含鴻海集團、和碩都已先後卡位印度，目前雖仍是以生產3C產品為主，但在相關廠商熟悉「印度製造」後，未來也不是沒機會跟著特斯在當地生產。

市場看好，受惠特斯拉銷量急速增長，帶動和碩、廣達、鴻海集團等供應鏈車電業務顯著成長，隨著明年特斯拉前進印度，將有利相關供應鏈零組件及代工業務增長，為營運增添柴火。

和碩目前電動車最大客戶為特斯拉，主要供應汽車中控台與電控領域；和碩董事長童子賢先前表示，隨著全球氣候變遷，也加快電動車發展進程，加上2035年全球乾淨能源趨勢，認為相關業務明年有機會翻倍成長。