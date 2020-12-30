漲破27500關 日股衝30年新高

日股29日漲破2萬7000點大關。（歐新社）

在美國 通過新一輪刺激方案，帶動全球股市走高之際，日本股市也搭著這波「漲勢順風車」繼續上攻，29日漲破2萬7000點大關，衝上1990年8月以來最高水準，引領亞股上漲，南韓、印度股市都同創新高。分析師 認為，亞洲經濟明年上半年的復甦步調仍將領先全球，有利股市繼續上衝。

美國總統川普簽署9000億美元的紓困法案，且刺激方案規模可望再擴大，激勵美股三大指數 28日同步締造歷史新猷，漲勢也擴至全球各地。

日經225指數29日收漲2.7%至2萬7568.15點，為1990年8月以來最高收盤價，也寫下今年6月中以來最大單日漲幅；東證股價指數（Topix）漲1.7%至1819.18點，是2018年10月以來最高收盤價，科技、通訊類股的漲幅最大。

南韓Kopsi指數29日也收漲0.4%至2820.51點，印度標普BSE Sensex指數漲0.6%至4萬7613.08點，均為歷史新高，MSCI AC世界指數29日盤中也一度觸及歷史高點，美股三大指數早盤則小漲0.4%，道瓊工業指數漲逾百點。

12月已出現多項股市利多，包括日本、美國和歐洲央行的鴿派貨幣政策，以及美歐等多國開始施打新冠疫苗，帶來終結新冠疫情的希望。Manulife投資管理公司分析師指出，亞股價位比已開發股市低30%，企業獲利成長有望達到高二位數，都提高亞股的吸引力。

T&D資產管理公司策略師表示：「長期來看，日經指數突破2萬7000點後，3萬點在望。」三井住友的分析師則說：「日股雖然不太可能重演11月的強勁漲勢，但未來一兩個月仍看漲。」

日股牛氣沖天，也帶旺首次公開發行股票（IPO）市場，今年來企業掛牌交易首日開盤價平均漲近130%，締造達康泡沫以來最佳掛牌日交易表現，主因為央行實施寬鬆貨幣政策、及受到散戶的追捧。

散戶聚焦科技題材，例如人工智慧系統公司Headwaters上市當天開盤飆漲1090%，影像辨識軟體公司Ficha的漲幅達806%，物聯網開發商Tasuki則漲655%。

分析師認為，日本IPO交易首日大漲的原因是時機，由於利率預期仍將維持在低點一段時間，IPO市場可望繼續吸引資金。