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美國無人機商用 邁大步

編譯湯淑君／綜合報導
美國聯邦航空總署（FAA）頒布使用規定，允許境內小型無人機飛越民眾頭頂上空。（路透）
美國聯邦航空總署（FAA）頒布使用規定，允許境內小型無人機飛越民眾頭頂上空。（路透）

美國聯邦航空總署（FAA）28日頒布眾人期待已久的無人機使用規定，允許美國境內小型無人機飛越民眾頭頂上空，也准許夜間飛行，朝擴大無人機商業用途邁前一大步，有助業者加速推出包裹運送等應用。

FAA表示，這套規定將強制無人機（或稱「無人航空載具」）在多數情況下內建遠端識別（Remote ID）技術，以利陸上辨認，藉此化解安全疑慮。凡是重量在0.55磅（0.25公斤）以上的無人機，都須具備遠端識別技術；小型無人機在特定環境下，例如飛越群眾、場館或露天音樂會上空，也必須採用。

之前，若要操作小型無人機在人頭頂上飛行，只限在直接參與作業者的上方飛、位於有遮蔽建築之下，或在靜止載具內部。除非FAA特准豁免，才另當別論。

新規定明年1月將在聯邦公告刊登，60天後生效。無人機製造商有18個月的時間，開始生產配備遠端識別技術的無人機，另外再給業者一年提供遠端識別技術。

至於無人機夜間作業，以及大型無人機飛越民眾頭頂上方的一些情況，另訂有更複雜的規定。例如，夜間飛行的無人機須配備防撞警示燈。

新規定免除原先對無人機須能連結網際網路、以便傳輸位置資料的要求，改為透過無線電頻率傳播遠端識別訊息。若非這項改變，無人機本可能在無網路連線的區域遭禁用。

FAA署長狄克森說：「這套新規定化解人身安全與國家安全顧慮，為無人機進一步納入我國空域鋪路。也讓我們更接近那麼一天，能經常目睹無人機作業，例如遞送包裹。」

企業正競相發展無人機機隊，以加速出貨。目前已在美國註冊的無人機超過170萬架，獲FAA認證的遙控駕駛員約20.3萬人。

優比速（UPS）去年10月說，已獲政府批准經營無人機航空公司。

Google母公司Alphabet旗下部門Wing，去年成為第一家取得單人操作無人機「航空運輸業認證」的公司。

亞馬遜無人機服務8月獲聯邦政府批准，得以對無人機機隊的商業運貨展開測試。

零售巨人沃爾瑪（Walmart）9月宣布，將展開用自駕無人機運送生鮮雜貨與家用品的測試計畫，但坦承「要透過無人機投遞數百萬個包裹，尚需一段時日」。

美國 亞馬遜 沃爾瑪

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