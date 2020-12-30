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強者更強 美大企業上演K型復甦

編譯任中原／綜合報導

在新冠肺炎疫情衝擊下，經濟學者提出的「K型復甦」模式同樣適用於美國企業界。規模最大、財務最佳的企業「強者更強」，不僅獲利強韌，市占率也提高。相較下，規模不足、品牌不強或財務較弱的企業，處境則江河日下。

雖有新冠疫情影響，Nike、亞馬遜、星巴克、麥當勞、億滋國際（Mondelez）等許多美國大企業2020年的業績卻反而更強。學者及企業顧問表示，銀行與央行政策，加上消費者行為轉變，使財富及成長優勢更快速集中到少數大企業。

麥肯錫全球研究院董事長曼尼卡說，「過去一年顯然呈現K型」發展；該公司企業排行榜上幾乎所有「超級巨星」的2020年表現都更強。該排行榜囊括許多科技及製藥公司，且觸角都延伸到全球各地，受美國疫情擴散的影響較小。

今年的贏家也普遍擴大投資數位工具，因為員工及消費者都因疫情而被打散。曼尼克說，即使是在相同產業領域，高度與低度數位化企業之間的差異也非常大。許多零售店被迫成立網購業務，銀行也須將更多交易移到網路上。

疫情爆發後擁有最強品牌的企業普遍更為領先，因客戶普遍轉向知名度高的供應商。疫情也使消費者少逛商店，偏愛能供應多種產品的廠商；沃爾瑪與目標百貨都表示，消費者「濃縮行程」對他們有利。

大企業也擁有資金優勢。大型上市公司能以超低利率發債，小企業則多依賴利息較高的銀行貸款，而今年銀行業採用較嚴的放款標準。

疫情 美國 目標百貨

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