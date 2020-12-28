我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

美股拚封關 科技最剽悍

編譯林奕榮／綜合報導
分析師看好美股九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。（美聯社）
分析師看好美股九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。（美聯社）

美股本周進入今年最後幾個交易日，全年有望強勢封關，科技股的表現尤其亮眼，那斯達克綜合指數與費城半導體指數都可望漲逾四成。分析師看好，美股已延續九個月的多頭走勢可望延續到2021年，但短線將面臨一些不確定因素的干擾。

根據彭博資訊，史坦普500指數今年來累計上漲14.6%，自3月低點反彈約65%；科技股的表現更是驚人，那斯達克綜合指數今年來大漲42.7%，費半則上漲48.7%。

華爾街人士常會認為，美股的1月表現將為全年走勢定調，研究機構CFRA首席投資策略師史托沃表示，他將關注美股明年1月頭五個交易日的狀況，以研判全年表現。

歷史紀錄顯示，若這段時間美股走高，史坦普500指數全年裡有82%的時間上漲，平均漲幅為12.5%。

但明年1月可能遭遇一些干擾因素，包括新冠肺炎疫情擴散拖慢經濟成長腳步、新一輪紓困法案依然卡關，以及1月15日的喬治亞州兩席參議員決選結果。一些分析師預期美股明年將「先蹲後跳」，年初將回檔，年底時仍將收高；分析師預測，史坦普500指數明年底將漲至4,056點。

約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至台北時間27日晚間7時30分，美國新冠肺炎確診人數比一天前增加1.2%，達到1,899萬人，以加州的212萬例確診人數最多。在美國總統川普拒絕簽署國會通過的紓困法案下，兩項緊急失業救濟金措施於26日到期，約1,400萬人將面臨「年關難過」的困境。

最近的數據顯示，隨著許多緊急救濟措施陸續到期，美國家庭收入成長大幅放緩，影響消費支出展望，若未處理這個問題，第1季經濟萎縮幅度可能加劇，並抑制之後的復甦力道。

喬治亞州的兩席參議員決選結果則是另一變數。若民主黨意外兩席全拿，形成兩黨各掌握參院50席的局面，副總統賀錦麗將能以參院議長的身分投下關鍵一票。

一些策略師認為，若民主黨在參院取得過半席次，美股將因加稅的可能性而挫跌，但民主黨支持更大規模基礎建設與刺激方案的前景，可能緩和一些賣壓。

美股 指數 美國

上一則

美購物季 線上業績成長了50%

下一則

亞洲股匯市 2021投資亮點

延伸閱讀

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路

「酬庸支持者」勃朗重批紐森 恐影響連任路
西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽

西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽
馬斯克 擬讓星鏈計畫掛牌上市

馬斯克 擬讓星鏈計畫掛牌上市
西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

熱門新聞

Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
事前妥善規畫，退休生活才能無憂。（美聯社）

社安天地／存多少 才夠安心退休

2020-12-20 02:00
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元，在高雄設廠。（取材自臉書）

優先供應台積電！美商英特格砸2億美元 在高雄設廠

2020-12-20 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？