我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

播客暴紅 開闢串流新戰線

編譯易起宇／綜合外電
Spotify斥資5億美元爭搶播客市場。(路透)
Spotify斥資5億美元爭搶播客市場。(路透)

播客（Podcast）已從原本不時髦、只聚焦小眾市場的行業，搖身一變成為人人都想跨足的領域，科技巨頭和唱片公司已投資數億美元在此市場，開闢串流大戰的新戰線。

金融時報報導，串流音樂巨擘Spotify執行長艾克去年2月宣布進軍播客市場，為了展現企圖心，他承諾將斥資5億美元，要從蘋果手中搶下被占據已久的播客產業龍頭寶座。

投資人十分歡迎Spotify的這項策略，該公司自去年做出這項宣示後，股價已躍漲72%，Spotify接下來也收購Parcast等播客公司，並和蜜雪兒．歐巴馬、金卡戴珊等名人簽下播客主持合約。

蘋果和亞馬遜也注意到這塊市場。蘋果收購新創播客公司ScoutFM，據傳考慮製播原創播客內容，鞏固旗下應用程式Podcasts維持美國最大播客平台的地位。亞馬遜的音樂串流事業Amazon Music 9月已新增播客服務，12月初更傳出可能收購另一家新創播客公司Wondery。

一家播客公司的執行長表示：「這像是一場串流大戰，只不過戰場在廣播。唯一的差別是，Spotify已意識到這是戰爭，但其他公司才剛清醒。」

播客這一行目前產生的收入並不大，多數營收來自廣告。據eMarketer預估，美國的播客廣告營收明年將成長45%至10億美元，相較下，電視雖被普遍視為是走下坡的產業，但廣告年營收仍達700億美元。

Amazon Music主管布姆說：「播客仍在草創期，這兩年才開始獲得消費者接納。」他拒絕透露亞馬遜對播客的投資金額，只說比Spotify要節制許多。

不過，播客會具有魅力，正是因為它是個還在發展中的市場。Spotify賴以為生的音樂產業，長期被擁有全世界音樂版權的少數公司掌控著。這些版權持有商拿走Spotify 70%的獲利。

相較下，播客的大多數版權屬於獨立創作者和許多小型新創企業。這讓Spotify不須支付高額費用。

但Spotify多數時候也不會直接向播客主付費買創作內容，而是透過販賣節目廣告來製造收入。

美元 營收 投資

上一則

政府確定不關門、發600元紅包 美股期指和金價上漲

下一則

美購物季 線上業績成長了50%

延伸閱讀

蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列

蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列
蘋果賣電動車？分析師看法兩極

蘋果賣電動車？分析師看法兩極
傳蘋果將生產電動車 聚焦電池 亞馬遜關閉新州倉庫

傳蘋果將生產電動車 聚焦電池 亞馬遜關閉新州倉庫
紐時播客「伊斯蘭帝國」出包 主角亂掰殺人情節 記者調職

紐時播客「伊斯蘭帝國」出包 主角亂掰殺人情節 記者調職

熱門新聞

Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。圖為台灣基隆港的貨櫃。(Getty Images)

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

2020-12-26 18:33
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
螞蟻集團螞蟻集團被要求整頓業務，回歸支付服務商的身分。（路透）

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

2020-12-27 19:47
事前妥善規畫，退休生活才能無憂。（美聯社）

社安天地／存多少 才夠安心退休

2020-12-20 02:00
半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元，在高雄設廠。（取材自臉書）

優先供應台積電！美商英特格砸2億美元 在高雄設廠

2020-12-20 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？