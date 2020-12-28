播客暴紅 開闢串流新戰線

Spotify斥資5億美元爭搶播客市場。(路透)

播客（Podcast）已從原本不時髦、只聚焦小眾市場的行業，搖身一變成為人人都想跨足的領域，科技巨頭和唱片公司已投資 數億美元 在此市場，開闢串流大戰的新戰線。

金融時報報導，串流音樂巨擘Spotify執行長艾克去年2月宣布進軍播客市場，為了展現企圖心，他承諾將斥資5億美元，要從蘋果手中搶下被占據已久的播客產業龍頭寶座。

投資人十分歡迎Spotify的這項策略，該公司自去年做出這項宣示後，股價已躍漲72%，Spotify接下來也收購Parcast等播客公司，並和蜜雪兒．歐巴馬、金卡戴珊等名人簽下播客主持合約。

蘋果和亞馬遜也注意到這塊市場。蘋果收購新創播客公司ScoutFM，據傳考慮製播原創播客內容，鞏固旗下應用程式Podcasts維持美國最大播客平台的地位。亞馬遜的音樂串流事業Amazon Music 9月已新增播客服務，12月初更傳出可能收購另一家新創播客公司Wondery。

一家播客公司的執行長表示：「這像是一場串流大戰，只不過戰場在廣播。唯一的差別是，Spotify已意識到這是戰爭，但其他公司才剛清醒。」

播客這一行目前產生的收入並不大，多數營收 來自廣告。據eMarketer預估，美國的播客廣告營收明年將成長45%至10億美元，相較下，電視雖被普遍視為是走下坡的產業，但廣告年營收仍達700億美元。

Amazon Music主管布姆說：「播客仍在草創期，這兩年才開始獲得消費者接納。」他拒絕透露亞馬遜對播客的投資金額，只說比Spotify要節制許多。

不過，播客會具有魅力，正是因為它是個還在發展中的市場。Spotify賴以為生的音樂產業，長期被擁有全世界音樂版權的少數公司掌控著。這些版權持有商拿走Spotify 70%的獲利。

相較下，播客的大多數版權屬於獨立創作者和許多小型新創企業。這讓Spotify不須支付高額費用。

但Spotify多數時候也不會直接向播客主付費買創作內容，而是透過販賣節目廣告來製造收入。