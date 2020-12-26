貨運延遲 實體商店湧人潮

全美零售商店今年意外收到「聖誕大禮」，由於美國郵政 總局（USPS）的郵遞服務大規模延遲，數百萬名消費者認清在網上採買的禮物，將無法在聖誕節 前送達後，紛紛趕在假期前夕到實體店購物，促使各地實體店面在聖誕假期前湧現久違的人潮。

在新冠疫情 帶動網購熱潮下，USPS表示，今年出現「前所未有」的貨運量，並已聘僱大量人手協助出貨，但依舊有成堆包裹滯留在貨運卡車上，遲遲無法送到顧客手中。由於購買的商品運送狀態一直停留在「遞送中」，不少美國人紛紛趕在聖誕節來臨前，直接動身往商店採買禮物。

USPS的物流延誤，為美國零售業者創造了填補需求的機會。被視為疫情大贏家的零售巨擘目標百貨（Target），讓顧客到平安夜當天下午都能下單，之後能在路邊取貨，或由快遞業者Shipt當天送貨到府。該公司表示，「同日送達」服務使用量在聖誕節前幾天激增。

這股購買潮對零售業者來說無疑是個好消息。許多零售商仍在努力增加營收，以彌補先前因疫情停業而損失的銷售額。此外，顧客直接登門消費，比快遞商品到府的利潤率更高，且顧客可能採購更多東西，從而提高商家的淨銷售額。

美國人今年來盡量避免踏進實體店，以免暴露於染疫風險之中。

據先訊美資解決方案公司（Sensormatic Solutions）統計，今年年底假期購物季比往年提早了好幾周開始，且許多交易移往線上通路，導致「黑色星期五」的實體店客流量年減52％，聖誕節前的最後一個「超級星期六」同樣門可羅雀。