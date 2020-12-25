後疫情時代 三類人才吃香

疫情大幅改變就業市場，企業對運輸人員、資料分析師、醫護人員等人才的需求增加。 （歐新社）

新冠肺炎疫情 雖重創飯店、航空業等產業，但增強企業對運輸人員、資料分析師、應用程式（App）開發人員等人才的需求，凸顯疫情不僅大幅改變就業 市場，也帶來新的工作機會。

英國金融時報報導，雇主認為疫情使三種人才最吃香：第一種是協助企業推動數位化人員，如資料分析師、App開發人員；第二種為運輸人員，如駕駛或倉儲員工；第三種是醫護人員，如醫生、護士。短時間內民眾對醫護人員的需求不太可能減弱。英國國民健保署所屬機構的徵才網站顯示，目前就業機會超過1.8萬個。

疫情也增強企業對「需求規劃人員」的需求，這種人才負責預測產品未來的需求，以便供應鏈備貨。

人力資源機構萬寶華執行長普萊興表示，過去九個月顯示企業能以過去不曾想像的速度和規模，推動轉型和數位化，這使企業在短時間內改變徵才類別。

普萊興表示，美國零售商店是典型樣板之一，零售商在今年的年終購物旺季，未如以往招聘更多收銀員或門市銷售員，而是大舉招募駕駛人員、倉儲人員及供應鏈專家，以因應網購商品配送需求大幅升溫的局面。

疫情對每個國家就業市場的影響並不一致。萬寶華的數據顯示，英國最積極招聘的人才，是駕駛人員，其次是建築工人；法國是銷售員，其次是軍人；西班牙需求最旺盛的人才，是醫療照護和社服人員，其次為銷售和行銷人員。

國際勞工組織（ILO）估計，光是第3季，全球已流失3.45億個全職工作，且許多國家明年的就業展望仍相當黯淡。

此外，新冠病毒之戰不僅造就出創紀錄的疫苗 研發速度，也帶動施打疫苗所需的注射筒（針筒）需求飆升。專家提醒，目前針筒還沒有供應短缺之虞，但隨著新冠疫苗的接種範圍擴大，各國最好「超前部署」下單，以免針筒出現類似於新冠疫情爆發之初的「口罩之亂」情況。

為了滿足需求，德國最大針筒製造商Almo正一天24小時、一周七天不停組裝一次性注射筒，以提供給德國和全球140多國使用。Almo每13秒就能組裝64支含活塞的注射筒也打算投入3,000萬歐元另開產線，以因應疫苗施打需求。

Quartz報導，專家指出，以目前的針筒庫存與訂單量來看，針筒還沒有供應短缺之虞，但也警告，隨著各國擴大施打疫苗的對象，政府最好立刻超前下訂單，以滿足未來幾個月可能出現的需求。

全球發展中心研究世界醫療供應鏈的資深研究員雅達夫指出，中國、巴西及印度國內的針筒供應應該能滿足初期注射疫苗所需，而拉丁美洲和非洲等其他開發中國家則可望獲得世界衛生組織的協助，但問題在於更多國家明年開始為更廣泛民眾施打疫苗後，各國的針筒供應是否充足。

他說，印度目前的針筒訂單合約，仍不足以為國內13億人施打疫苗。