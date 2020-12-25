Nikola丟大單 股價連兩日重挫

電動卡車新創公司Nikola失去回收清運業者Republic服務公司的電動垃圾車訂單，股價 23日收盤重挫逾10%，這是亟欲重建投資 人信心的Nikola遭遇的重大挫敗。

Nikola 23日表示，將停止與Republic合作開發電動垃圾車，原因是研發時間比預期久，成本也比預期高。Republic 8月時說，將向Nikola採購至少2,500輛的電動垃圾車，最多可望達到5,000輛；如今隨雙方終止合作，意味著Nikola喪失這筆大單。

Nikola執行長羅素（Mark Russell）致函員工指出，決定結束與Republic的合作，因為該公司體認到要履行這筆訂單，須打造一款全新的卡車，無法利用現有設計。Republic 23日表示，仍致力於實現電動化的未來，而且依舊計劃和其他車廠合作開發電動卡車。

受此利空衝擊，Nikola股價23日重挫10.70%，24日再大跌8.52%。Wedbush證券公司分析師艾夫斯表示，Nikola失去大單重創看好Nikola的投資人，在即將邁入2021年之際，該公司在贏回華爾街 信任方面仍面臨嚴峻挑戰，畢竟與Republic結束合作的消息，被視為另一挫敗。