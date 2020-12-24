我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機師確診引眾怒 長榮遭台交通部重罰100萬元

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

特斯拉自曝曾求售蘋果被拒

編譯葉亭均／綜合報導
馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，在Model 3計畫陷入困境之際，一度考慮把公司賣給蘋果（Apple），他甚至曾試圖聯繫蘋果執行長庫克，希望討論此事，但庫克卻拒絕會面。

馬斯克22日推文表示：「在Model 3計畫最黑暗的日子裡，我接洽庫克討論蘋果收購特斯拉（當時僅為目前市值的十分之一）的可能性。他拒絕會談。」這代表當時馬斯克試圖把特斯拉賣給蘋果時，特斯拉估值約600億美元。當天稍早，路透報導蘋果準備幾年內推出自駕電動車的消息。

有關特斯拉要賣給蘋果的說法已流傳多年，但這是馬斯克首度親口證實此事。然而馬斯克22日也未確切說明他是何時接洽庫克。

蘋果公司並未回應馬斯克的說法。

特斯拉在2017年推出平價電動車款Model 3，但製造情況比馬斯克預期的更艱辛，曾面臨成本高昂的生產延誤，一度瀕臨燒光現金的困境，所幸隔年終於克服生產和交付障礙，但2019年初又碰到瓶頸，一直到當年第3季才轉危為安，從那時起連五季交出獲利。

至於報導指蘋果正在開發利用單體電池設計的突破性技術，馬斯克質疑這個設計根本行不通，會導致電池無法產生足夠高的電壓以供使用，他覺得報導內容「怪怪的」。此外，路透的報導還提到，蘋果可能在自駕車上採用LiDAR光學雷達感測器，但馬斯克曾經稱LiDAR是「傻瓜才使用的」東西。

彭博資訊專欄作者高燦鳴則提出兩大跡象，認為蘋果自駕車傳言並非空穴來風。他引述彭博資訊本月稍早報導，蘋果的人工智慧（IA）總監吉南德里亞接管自駕車部門，代表蘋果現在將軟體與系統視為自駕車的關鍵。

高燦鳴還說，鴻海1月宣布進軍電動車領域、10月正式推出MIH電動車軟硬體開放平台，矢言成為「電動車界的安卓系統」，也露出一些端倪。

另外，不久前也有消息傳出，蘋果正在與台積電合作研發自駕晶片技術，更要在美國設廠生產「Apple Car」晶片，目前正與汽車電子零件供應鏈的上下游供應業者協商。

摩根士丹利分析師也在報告中表示：「從特斯拉的角度來看，我們一直認為，像蘋果（與鴻海這類製造業者合作）這樣的科技巨擘，會比傳統OEM業者帶來更強大的競爭。」

蘋果 自駕車 馬斯克

上一則

瑞典紓解住宅荒 擬改建商辦

下一則

不差芯片！ 小米邀請函史上最貴

延伸閱讀

分析師：特斯拉股價 已處泡沫區

分析師：特斯拉股價 已處泡沫區
馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談

馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談
特斯拉股價過高 已處泡沫區域

特斯拉股價過高 已處泡沫區域
特斯拉史坦500 股價變臉

特斯拉史坦500 股價變臉

熱門新聞

美國總統當選人拜登（左）或許可從現任總統川普這四年來的經濟教訓中，得到一些啟發。美聯社

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

2020-12-17 09:39
Hercules Investments投資長麥當諾預測，有三大理由可能讓美股崩跌。圖為美股交易員。（路透）

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

2020-12-21 21:05
美國散戶對今年股市漲勢的掌握，比華爾街的交易員還好。 美聯社

人人是股神！美國散戶今年投資表現大勝專業投資人

2020-12-18 13:13
美國股市近來隨疫苗好消息頻傳而雀躍不已。但市場仍可能面臨一些風險。(美聯社)

繼2019貿易戰和2020新冠疫情後 2021什麼可能來亂？

2020-12-19 11:24
葉倫與鮑爾都有共同的信仰：讓通膨子彈飛一會兒。（路透）

大仁說財經 | 拜登的新經濟團隊恐會催生巨大股市泡沫

2020-12-20 19:43
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed政策聲明預告：美股未來數年將居高不下

2020-12-17 08:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報