特斯拉自曝曾求售蘋果被拒

馬斯克。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 表示，在Model 3計畫陷入困境之際，一度考慮把公司賣給蘋果 （Apple），他甚至曾試圖聯繫蘋果執行長庫克，希望討論此事，但庫克卻拒絕會面。

馬斯克22日推文表示：「在Model 3計畫最黑暗的日子裡，我接洽庫克討論蘋果收購特斯拉（當時僅為目前市值的十分之一）的可能性。他拒絕會談。」這代表當時馬斯克試圖把特斯拉賣給蘋果時，特斯拉估值約600億美元。當天稍早，路透報導蘋果準備幾年內推出自駕電動車的消息。

有關特斯拉要賣給蘋果的說法已流傳多年，但這是馬斯克首度親口證實此事。然而馬斯克22日也未確切說明他是何時接洽庫克。

蘋果公司並未回應馬斯克的說法。

特斯拉在2017年推出平價電動車款Model 3，但製造情況比馬斯克預期的更艱辛，曾面臨成本高昂的生產延誤，一度瀕臨燒光現金的困境，所幸隔年終於克服生產和交付障礙，但2019年初又碰到瓶頸，一直到當年第3季才轉危為安，從那時起連五季交出獲利。

至於報導指蘋果正在開發利用單體電池設計的突破性技術，馬斯克質疑這個設計根本行不通，會導致電池無法產生足夠高的電壓以供使用，他覺得報導內容「怪怪的」。此外，路透的報導還提到，蘋果可能在自駕車 上採用LiDAR光學雷達感測器，但馬斯克曾經稱LiDAR是「傻瓜才使用的」東西。

彭博資訊專欄作者高燦鳴則提出兩大跡象，認為蘋果自駕車傳言並非空穴來風。他引述彭博資訊本月稍早報導，蘋果的人工智慧（IA）總監吉南德里亞接管自駕車部門，代表蘋果現在將軟體與系統視為自駕車的關鍵。

高燦鳴還說，鴻海1月宣布進軍電動車領域、10月正式推出MIH電動車軟硬體開放平台，矢言成為「電動車界的安卓系統」，也露出一些端倪。

另外，不久前也有消息傳出，蘋果正在與台積電合作研發自駕晶片技術，更要在美國設廠生產「Apple Car」晶片，目前正與汽車電子零件供應鏈的上下游供應業者協商。

摩根士丹利分析師也在報告中表示：「從特斯拉的角度來看，我們一直認為，像蘋果（與鴻海這類製造業者合作）這樣的科技巨擘，會比傳統OEM業者帶來更強大的競爭。」