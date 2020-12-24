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瑞典紓解住宅荒 擬改建商辦

編譯湯淑君／綜合報導
瑞典加速把商用不動產改建成住宅不動產。（路透）
瑞典加速把商用不動產改建成住宅不動產。（路透）

待新冠肺炎疫情過後，瑞典可能發現商店和辦公室過多，但住宅卻依然不足，促使政府採取行動解決這個問題。

路透報導，線上購物與在家上班趨勢給眾多企業帶來衝擊，但也給這個北歐國家帶來解決一個長期問題的機會：住宅不足。

瑞典政府正研究，在疫情過後，如何把供過於求的商用不動產轉化為住宅，以填補大約10萬戶的住宅缺口。

房市向來是瑞典經濟的致命弱點。該國營建法規繁複，使當地營建成本在歐洲是數一數二的高。

房貸稅務減免 、免繳不動產稅和租賃市場受嚴格監管，使瑞典民眾想購屋卻對高房價望而興嘆，也造成家庭負債水準爆表，央行頻頻警告這將危及經濟穩定。

加速把商用不動產改建成住宅不動產，可望協助紓解房屋荒。其他備受住宅不足所苦的國家，例如英國和荷蘭，也可能跟進。

為了配合推動這項政策，瑞典政府指示國家住宅委員會挑起簡化房屋建築法規的任務，必須在明年2月底向政府官員提出報告。

副財長柏蘭德說：「新冠疫情導致更多行業考慮永久實施在家工作解決方案，這可能意味有些不動產可改裝為住宅用。」

改變不動產用途不是新點子，例如紐約的肉類加工區在1800年代原本是住宅區，約莫一個世紀後轉化為工業區，過去20年來又再度轉型，轉變成住宅與購物區。但疫情使得這個構想再度熱門起來。

研究顯示，瑞典全國500萬名勞工中，約20%可能在疫情平息後持續在家上班，意味許多公司必須遷移至更小的辦公場所。許多商店在網購潮流和疫情下關閉，以致住宅區空出許多店面。

瑞典 疫情 在家上班

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