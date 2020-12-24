庫存減少 國際油價大漲逾2%

國際油價23日大漲逾2%，受美國 原油、汽油庫存減少提振，庫存下降促使投資者看好燃油需求回升；黃金價 格結束連續三天跌勢，因美國總統川普意外要求修改國會通過的疫情紓困法案後，美元 回落。

紐約原油2月期貨23日收盤上漲1.1美元，收報每桶48.12美元，漲幅2.3%。

布蘭特原油2月期貨上漲1.12美元，收報每桶51.20美元，漲幅2.2%

美國能源資訊署（EIA）表示，截至12月18日當周，原油庫存減少56.2萬桶，至4.995億桶，路透調查中分析師預期為減少320萬桶；汽油庫存意外減少110萬桶，至2.378億桶。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：「我們看到餾分油和汽油需求溫和復甦，這是假日季節來臨前的表現。這些需求數據，加上汽油和餾分油庫存減少，今天上午幫助支撐了市場。」

美元疲軟帶動金價漲

國際金價周三走揚，因美元走軟，投資人仍將希望寄托在美國推出經濟刺激方案上，儘管美國總統川普威脅不會簽署。

黃金現貨價格23日收盤上漲0.65%，至每英兩1872.89美元，盤中稍早曾上漲1%，美國黃金期貨結算價上漲0.4%，至每英兩1878.10美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「美元小幅走軟推動金價進一步上漲。」他說，需要見到美國刺激方案和英國脫歐貿易談判方面的進展，才能進一步鞏固黃金的看漲理由。