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美就業製造業 雙雙報喜

編譯林奕榮、林奇賢、黃嘉洵／綜合報導
美國上周初次請領失業救濟金人數比預期少，11月耐久財訂單連七個月增加，顯示經濟緩步復甦。（美聯社）
美國上周初次請領失業救濟金人數比預期少，11月耐久財訂單連七個月增加，顯示經濟緩步復甦。（美聯社）

美國上周初次請領失業救濟金人數比預期少，11月耐久財訂單連七個月增加，顯示經濟正在緩步復甦。但同月個人消費支為4月來首度下滑，個人所得也比預期差，反映新冠疫情復熾對經濟帶來壓力。

美國上周初次請領失業救濟金人數意外下滑，低於經濟學家預期，且較前一周大幅減少，反映雇主正在權衡冬季新冠疫情升溫以及9000億美元紓困方案。勞工部23日公布，截至12月19日當周，首次請領失業救濟金人數為80.3萬人，低於經濟學家預估的88萬人，前一周經修正後為89.2萬人，是9月初以來最高水準。

美國商務部另公布，11月耐久財訂單月增0.9%，優於市場預估的0.6%，為連續第七個月增加，反映出美國製造業者擺脫供應鏈受新冠肺炎干擾，持續復甦。

新一波疫情及9000億美元的新紓困案將左右美國經濟的短中期展望。

不過即將卸任的美國總統川普，正與國會議員攤牌；美國國會22日已通過9000億美元紓困方案，包括像多數民眾發放600美元支票，以及每周300美元的聯邦失業補貼；此外，對企業紓困的規模達3200億美元。

不過，川普卻揚言可能不會簽署這項紓困方案，宣稱法案中包含「浪費和沒有必要」的計畫，要求議員將準備發放給美國人民的紓困金額加碼至三倍以上。

美國商務部也公布，11月個人消費支出下滑，為4月來首見，個人所得也比預期差，反映出全美新增確診病例增加並拖累經濟成長。消費支出是美國經濟骨幹。

11月個人消費支出月減0.4%，符合經濟學者的預估，為4月以來首次下滑。10月消費支出修正為月增0.3%。美國11月個人所得比10月減少1.1%，比經濟學者原估的減少0.3%還差，主要受到政府社會福利救濟金減少的拖累。

至於11月剔除食物與能源價格的核心個人消費支出（PCE）平減指數，與上月相比毫無變動，低於市場預期的增加0.1%，與去年同期相比則增加1.4%，距離聯準會（Fed）訂定的2%通膨目標仍差了一截；核心PCE平減指數是Fed偏好的通膨指標。

美國 紓困金 美元

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