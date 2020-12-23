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美國公司債市場 拉警報

編譯任中原／綜合報導

多家投資及金融專業機構的數據顯示，聯準會（Fed）支持美國公司債市場後，已出現一些值得擔憂的警訊，企業舉債激增，財務狀況也面臨更高的風險。

Fed今年3月首度決定開始買進投資級公司債，以及投資級、甚至垃圾級公司債指數型基金（ETF）。當時在Fed出手購買前，公司債價格就開始上漲，投資人信心回升，企業也大舉發債，以避免破產厄運。高盛美債主管費殷說，這是Fed紓困措施中最重要的一項。

但金融機構也擔心，Fed的紓困措施只會使企業在央行的維生設備下昏迷不醒。花旗全球債市主管索格伯指出，即使是受疫情影響最重的產業內，也有一些公司看起來能安度危機，卻將難以承擔鉅額債務。

美國銀行的數據顯示，美國企業今年已從公司債市場借入2.5兆美元，創新高，並使投資級企業的槓桿比率（負債／盈餘比率）再創新高。

Leuthold集團數據顯示，企業償還新債能力持續下降，殭屍企業（連三年獲利都低於利息費用）的數量也接近歷史高點。

多家信評機構已在調降企業信評。標普全球評級公司的數據顯示，今年美國被評定為「CCC-」級（垃圾級的最低等級）的企業家數創新高，且幾乎是去年的兩倍。

但各大債市主力仍預期，明年公司債價格將上漲，因Fed將繼續支持債市。銀潤集團投資長維勞迪說，「Fed已經創造出紓困預期」，因此無論其他債市指標或槓桿比率如何，「幾乎都無所謂」。

投資 美國 紓困

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