富豪挺美股 喊明年漲10%

調查顯示，可投資資產至少100萬美元的美國家庭，七成預估美股史坦普500指數明年至少會上漲5%，近三分之一預期漲幅至少可達10%。（美聯社）

財經媒體CNBC的「百萬富豪調查」報告顯示，美國身價在百萬美元 的富豪，押注2021年股市將持續上漲，且將出現二位數漲幅；大部分富豪也預期下任總統拜登 明年將調升稅率。

這項調查針對可投資 資產至少100萬美元的家庭，結果顯示七成預估美股史坦普500指數明年至少會上漲5%，近三分之一預期漲幅至少可達10%。該指數今年至今漲近14%。

儘管美股正逼近或處於歷史高點，多數百萬美元富豪計劃明年仍將維持甚至增加持股部位，僅9%有意減持股票。面對新冠肺炎疫情與經濟不確定性，這股看漲情緒為股市帶來強而有力的順風，因為由個別投資人持有的股票，逾85%掌握在這些富豪手中。

受訪的百萬美元富豪中，半數人預期自己的財富明年有望增加，四成則預估維持不變；不到三分之一的富豪認為明年經濟將走弱，大部分預期利率將持續趨近於零，有利於股市。

他們的樂觀展望指向經濟將走向K型復甦，即中低收入戶與小型企業將持續掙扎，但高收入勞工與投資人將獲益。

股市是明年最受百萬美元富豪青睞的投資類別，44%富豪計劃增加持股，其中最受歡迎的類股為科技股，其次為健康照顧及金融類股。美國財務顧問機構斯佩特蘭集團董事長瓦柏表示，疫苗問世與經濟重啟的希望，使得富豪相當樂觀。

至於明年最大財務風險是什麼，受訪者答案主要取決於各自的政黨傾向、而非財務水準。

支持共和黨的富豪認為，稅率是2021年對財富的最大威脅，民主黨富豪則指最大的風險是新冠病毒。

不過CNBC另外訪調750名可投資資產逾100萬美元的百萬美元富豪顯示，近三分之二預期拜登執政團隊將在明年增稅，43%則認為稅負早已經過高。