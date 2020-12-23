打反壟斷訴訟 Google結盟臉書

華爾街日報報導，搜尋引擎巨人Google 早已與臉書 達成共識，若其數位廣告合作交易遭政府調查，雙方將合作共度難關。

報導引述美國 十州對Google提起的反托辣斯訴訟草稿，指出Google和臉書很清楚其合作協議可能會引發反托辣斯調查，並已討論該如何因應。

這份未經修改的訴狀草稿，揭露了兩家公司協議中的一些條款，包括規定雙方將「合作並相互協助，以應對任何反托辣斯行動」，且「若政府發出任何與該協議有關的訊息，將迅速並充分告知另一方」。

這份草稿還引用一封電子郵件，點出是臉書營運長桑柏格與Google簽署了這份協議。桑柏格在電郵中對臉書執行長祖克柏和其他高管說：「這份協議戰略意義重大」。

Google發言人表示，這種有關反托辣斯威脅的合作協議極普遍，各州的指恐不實。臉書發言人說，所有指控皆子虛烏有。

以德州為首的美國十名共和黨籍州檢察長，上周指控Google和臉書非法壟斷數位廣告市場，透過操縱廣告競價的交易，促進兩家公司原已領先的廣告業務。根據訴狀，Google和臉書於2018年9月達成一樁交易，臉書同意減少對Google線上廣告工具的競爭行為，以換取在Google主導的廣告競價中可享有特別優待。