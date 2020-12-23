007電影製片商 米高梅控股公司求售

知情人士透露，製作「007」系列電影 的米高梅控股公司（MGM），正在尋找買家，看好旗下影片庫藏對有意拓展串流影音事業的企業，具有吸引力。

華爾街日報報導，消息人士表示，米高梅已接洽投資 銀行摩根士丹利和投資顧問公司LionTree，啟動正式出售程序。部分知情人士說，計算米高梅的未公開交易股票價值，再加上債務，這家公司的市值約為55億美元。

過去幾年米高梅一直考慮尋找買家，但開價令潛在買家卻步。知情人士表示，米高梅盼這次出售能吸引好萊塢以外的買家，包括國際媒體公司、私募股權業者及「特殊目的併購公司」。

米高梅最大股東紐約避險基金Anchorage資本集團，近年來一直面臨操盤績效不佳、客戶流失的壓力，且隨著該基金的管理資產規模縮水，米高梅占Anchorage總資產的比率已提高。

在米高梅有意尋找買家之際，適逢各大業者出現內容爭奪戰，以提供新一波串流影音服務。米高梅投資人表示，米高梅掌控的眾多影片，可望讓該公司成為具有吸引力的收購標的。

米高梅的最大資產是「詹姆士龐德 」系列電影。丹捷克（Danjaq）與米高梅共同持有「詹姆士龐德」系列電影的版權，並可左右「詹姆士龐德」系列電影的未來。米高梅曾製作或發行「洛基」系列、「使女的故事」、「維京傳奇」等電影與電視影集。在米高梅的內容庫中，還有買來的「沉默的羔羊」、「與狼共舞」、「雨人」、「魔鬼終結者」等電影版權。